Как сообщает Главный сервисный центр МВД, к ним регулярно обращаются подростки с просьбой разрешить сдать правила дорожного движения заранее. Юноши и девушки хотят сэкономить время, чтобы в день своего совершеннолетия прийти только на практический экзамен и получить удостоверение водителя.

Однако законодательство Украины своеобразно регламентирует возрастные рамки каждой категории транспорта. Для самой популярной категории В, дающей право управлять легковушками, процесс официального тестирования стартует только с 18 лет.

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Как правильно организовать процесс

Чтобы получить водительское удостоверение официальным путем, следует действовать по четкому алгоритму. Сначала вы овладеваете теорией, затем успешно сдаете компьютерный тест в сервисном центре, и только после этого отправляетесь в аккредитованную автошколу на уроки вождения.

Для допуска к экзаменам придется собрать базовый пакет документов. Потребуется паспорт с отметкой о регистрации, идентификационный код и действующая медицинская справка, подтверждающая пригодность к управлению авто.

Забронировать талончик для тестирования можно онлайн через Е-Запись или в официальных мобильных приложениях. Система позволяет выбрать время на 21 день вперед, что удобно для планирования графика.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, ранее мы писали, что в сети активизировались аферисты, предлагающие купить водительское удостоверение без экзаменов. Мошенники создают фейковые сайты, выманивают деньги и персональные данные, а присылают кусок пластика, которого не существует в базе Действия.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, администраторы МВД часто отказывают в предоставлении услуг из-за банальную невнимательность граждан. Самые распространенные причины отказов– это просроченные паспорта, отсутствие оригиналов или расхождения в фамилиях после женитьбы.