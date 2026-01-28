Сотни электромобилей Volkswagen ID4 имеют опасные батареи: владельцам советуют парковаться на улице

Первый инцидент произошел в январе 2024 года во время быстрой зарядки постоянным током. Второй пожар - летом, уже в припаркованном автомобиле. Далее были случаи в октябре и декабре 2024 года, а пятый пожар зафиксировали в августе 2025-го, снова во время скоростной зарядки.

Читайте также: Обновленный VW ID.4 станет очень похожим на Tiguan

После детального анализа и компьютерной томографии аккумуляторов специалисты подтвердили одинаковую проблему со смещением электродов, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Почему дефект оказался таким сложным

Из-за разного характера пожаров и состояния аккумуляторов после инцидентов Volkswagen и поставщик батарей SK Battery America долгое время не могли установить единую первопричину. Лишь после дополнительных исследований выяснилось, что существует по меньшей мере две производственные аномалии, способные приводить к смещению электродов. Хотя отдельных полевых жалоб именно на вторую проблему не зафиксировали, компании решили не рисковать и объявили новый отзыв.

Жесткие рекомендации для владельцев

Volkswagen признает, что дефект может присутствовать в 100% отозванных автомобилей. Именно поэтому автопроизводитель прямо рекомендует владельцам ID.4 парковаться на открытом пространстве сразу после зарядки и не оставлять автомобили заряжаться в закрытых помещениях или гаражах на ночь, пока ремонт не будет выполнен. Кроме этого, водителям советуют временно отказаться от быстрых DC-зарядок и ограничить уровень заряда аккумулятора до 80%. Для устранения риска Volkswagen планирует замену дефектных модулей высоковольтных батарей.

Второй отзыв - еще почти 44 тысячи авто

Параллельно Volkswagen проводит еще один отзыв ID.4, который охватывает 43 881 автомобиль 2023–2025 годов выпуска. В этом случае речь идет о потенциальном перегреве аккумулятора, что в редких ситуациях может привести к тепловому разгону и пожару. Компания признает, что четкой первопричины здесь пока не установлено, однако предварительные результаты указывают на возможные отклонения в производстве аккумуляторных модулей, которые способны вызвать саморазряд.

Также интересно: Для чего на фронт передали два десятка "течиков"

Владельцы таких авто могут заметить снижение запаса хода или производительности. В рамках этого отзыва дилеры будут проверять состояние батарей, устанавливать обновленное программное обеспечение для выявления саморазряда и, при необходимости, заменять аккумуляторы. По оценкам Volkswagen, реальный дефект присутствует примерно в 1% машин - это около 439 кроссоверов.