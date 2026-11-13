Сотни танков в климат-контроле: в Польше рассекретили гигантские склады армейской техники США

Как сообщает польское издание Defence24, сейчас продолжается концептуальная работа над достройкой еще четырех помещений в комплекс долгосрочного хранения LTESM-C.

Речь идет о строительстве двух дополнительных ангаров для техники и двух специализированных зданий для ее обслуживания.

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В практически стерильной чистоте

Сегодня база в Повиде уже имеет пять основных построек. У них поддерживается идеальный микроклимат.– воздух фильтруется кондиционерами с четким соблюдением температуры и влажности, чтобы металл не ржавел, а сложные электронные системы оставались в идеальном рабочем состоянии.

Визуализация APS-2 в Повиди, но разработчики уже внесли коррективы от заказчика из армии США – крыши будут зелеными. Иллюстрация: 405-я полевая бригада поддержки, армия США

Сейчас там хранится около 80 основных боевых танков M1A2SEPv3, полторы сотни боевых машин пехоты M2A4 и разведывательных M7A4, а также 18 самоходных гаубиц M109A7.

Этого арсенала с головой хватает для полного оснащения одной американской бронетанковой бригады.

Танки из депо APS-2 в Повиде в полной готовности к работе можно завести за полторы-две минуты и сразу вывести из помещения на трейлеры для передислокации в операционную зону любой европейской локации. Фото: Я. Раубо

Масштабное расширение арсенала

После завершения строительства емкость военной базы вырастет вдвое. Поляки ожидают, что в Повиди смогут разместить уже 160 танков M1A2SEPv3, 300 БМП и 36 САУ, не считая сотен вспомогательных грузовиков и внедорожников.

Кроме самой техники, на складах будут содержаться горы запчастей, боеприпасов, горючего и провизии. А благодаря наличию собственной железнодорожной ветки и аэродрома, логистика опрокидывания войск будет занимать минимум времени – солдатам достаточно просто прилететь и сразу сесть в готовые к работе машины.

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Сервис для тяжеловесов

Новые сервисные центры поражают размахом. Здание для тяжелой техники получит 16 боксов, два 35-тонных мостовых крана и сверхвысокие потолки, чтобы свободно работать со стрелами эвакуационных машин M88A2.

Проект хранения тяжелой техники армии США, здания для ее обслуживания, а также помещения для обслуживания машин легкой размерной группы. Иллюстрация: Инженерный корпус армии США

Цех для легкого оборудования будет похожа, но с 10-тонными кранами. На вторых этажах обоих комплексов будут размещены офисы, технические комнаты и душевые для персонала.

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Старт строительных работ намечен на 2029 год. Как уже сообщалось ранее, США планомерно наращивают свое присутствие в регионе – в частности, с 2024 года в польском Редзиково работает стационарная система противоракетной обороны Aegis Ashore.