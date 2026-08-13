"Сова" видит на 360 градусов даже ночью: Минобороны кодифицировало новый украинский БТР

Главный козырь усматривается в монококовом корпусе с V-образным днищем. Он имеет усиленную противоминную защиту, компактность и необычную для бронетехники систему обзора, благодаря чему водитель видит окружающее пространство через VR-очки.

О новой машине идет речь в сегодняшнем релизе Минобороны Украины. Глубоко в детали конструкции разработчики по понятным причинам военного времени не удаются, но кое-что интересное рассказали.

БТР, который можно "переодеть" за несколько часов

"Сова-БТР" задуман не только как машина для перевозки пехоты. Его могут использовать для огневой поддержки, патрулирования, специальных операций, учеб и работы в сложных условиях.

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Отдельный плюс – модульный десантный отсек. По словам производителя, салон можно переоборудовать под медицинскую эвакуацию буквально через несколько часов.

То есть одна машина может выполнять разные задачи в зависимости от того, что сейчас нужно подразделению.

Главное – защита от мин

Конструкция "Совы" рассчитана на то, чтобы максимально снизить последствия взрыва. В БТР использовали V-образный корпус-монокок, двойное дно, инерционные взрывопоглощающие узлы и агрегаты, а также амортизационные взрывостойкие кресла для десанта.

Это важно для машины, работающей в зоне минных угроз, что является одним из главных рисков для экипажа и десанта.

Минобороны также заявляет о самом высоком в мире уровне противоминной защиты для техники этого класса – честь и похвала. Правда, в релизе не приведен конкретный уровень защиты или результатов испытаний в цифрах.

VR вместо привычных зеркал

Самая интересная особенность "Совы" – система кругового обзора на 360°.

Вокруг бронетранспортера установлены камеры, а водитель получает изображение через VR-очки. При этом система имеет и режим ночного видения.

Идея проста: вместо того чтобы смотреть сквозь узкие смотровые приборы или полагаться на зеркала, водитель получает фактически цифровой "вид снаружи" машины со всех сторон – мертвых зон не существует.

Для бронетехники это может быть особенно полезным при маневрировании в сложной местности и в условиях ограниченной видимости.

Машина полноприводная, компактная и без лишней массы

"Сова-БТР" сделана по классической для такого типа техники колесной схеме 4х4.

Разработчики отмечают несколько практических преимуществ:

меньший вес – машину проще эксплуатировать и транспортировать;

– машину проще эксплуатировать и транспортировать; компактность – это должно облегчать маневрирование и работу в ограниченном пространстве;

– это должно облегчать маневрирование и работу в ограниченном пространстве; мобильность – полный привод обеспечивает проходимость на сложных участках;

– полный привод обеспечивает проходимость на сложных участках; силовой потенциал – машина мощная, но чья моторная комплектация, какая мощность в релизе не указывается;

– машина мощная, но чья моторная комплектация, какая мощность в релизе не указывается; запас хода – разработчик заявляет его как одно из преимуществ машины по сравнению с другими БТР, но не указывает эту величину;

– разработчик заявляет его как одно из преимуществ машины по сравнению с другими БТР, но не указывает эту величину; эксплуатация – более низкие затраты на обслуживание и более простой ремонт.

Меньше заметности – больше шансов остаться незамеченным

Еще одна заявленная особенность "Совы" – низкая заметность в поле боя. Это не только вопрос маскировочной окраски. Компактные размеры и конструкция машины также имеют значение, когда технике приходится действовать в условиях постоянной угрозы обнаружения.

В ходе испытаний "Сова-БТР" подтвердила заявленные тактико-технические характеристики и маскировочные особенности – в складках местности она малозаметна и практически сливается с рельефом, сообщает Минобороны.

Теперь машина официально кодифицирована и доступна для использования украинскими силовыми подразделениями.