Совместные "мозги" для новых авто: Honda и Nissan готовят радикальные изменения к 2029 году

О слиянии двух компаний речь больше не идет, но японцы нашли другой способ сэкономить. Как сообщает издание Carscoops, Honda и Nissan подписали соглашение о совместной разработке базовой электроники и операционных систем для следующих моделей.

Когда ждать совместных авто

Первые автомобили с новой архитектурой должны дебютировать в 2029 финансовом году (т.е. с апреля 2029 по март 2030). Инженеры обеих марок будут работать над стандартизацией блоков управления (ECU) и ключевых элементов программного обеспечения. Это значительно ускорит выход новых моделей на рынок, что критически важно в условиях жесткой конкуренции с китайскими производителями.

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Интересно, что это соглашение пока не касается глобального альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Однако по данным инсайдеров Reuters, Mitsubishi уже присматривается к этому партнерству и вполне может присоединиться к разработке совместного софта в ближайшее время.

Что это значит для обычного водителя?