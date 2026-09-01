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Совместные "мозги" для новых авто: Honda и Nissan готовят радикальные изменения к 2029 году

Honda и Nissan официально договорились о совместной разработке программного обеспечения и электроники для будущих моделей. Это позволит компаниям существенно удешевить производство, а водители увидят первые результаты этого сотрудничества уже в 2029 году.
Honda и Nissan объединяют усилия и будут совместно создавать электронику и ПО для новых авто

ФОТО: Carscoops|

Новые модели Honda и Nissan будут иметь совместные электронные компоненты

Данила Северенчук
logo1 сентября, 15:00
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О слиянии двух компаний речь больше не идет, но японцы нашли другой способ сэкономить. Как сообщает издание Carscoops, Honda и Nissan подписали соглашение о совместной разработке базовой электроники и операционных систем для следующих моделей.

Когда ждать совместных авто

Первые автомобили с новой архитектурой должны дебютировать в 2029 финансовом году (т.е. с апреля 2029 по март 2030). Инженеры обеих марок будут работать над стандартизацией блоков управления (ECU) и ключевых элементов программного обеспечения. Это значительно ускорит выход новых моделей на рынок, что критически важно в условиях жесткой конкуренции с китайскими производителями.

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Интересно, что это соглашение пока не касается глобального альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Однако по данным инсайдеров Reuters, Mitsubishi уже присматривается к этому партнерству и вполне может присоединиться к разработке совместного софта в ближайшее время.

Что это значит для обычного водителя?

  • Современный автомобиль – это фактически гаджет на колесах, и разработка "мозгов" для него стоит миллиарды. Объединив усилия, компании смогут снизить себестоимость машин.
  • Для покупателя это шанс получить более продвинутую мультимедиа и умные помощники без бешеной переплаты.
  • Хотя базовый код будет общим, бренды обещают сохранить фирменный дизайн интерфейсов.
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