Современная полуторка без водителя: Нацгвардия снова получила безпилотные пикапы Protector

В общей сложности военным передадут сотню таких беспилотных платформ, закупленных при финансовой поддержке правительства Германии.

Как сообщает компания Украинская бронетехника на своей странице в Facebook новейшую технику передали подразделениям двух корпусов НГУ.

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" Такие поставки стали возможны благодаря тесному сотрудничеству с европейскими партнерами, что позволяет не только усиливать фронтовую логистику, но и развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс. Это означает новые рабочие места для украинцев, уплату налогов в бюджет и дальнейшие инвестиции в развитие оборонной промышленности, – отмечает генеральный директор предприятия Владислав Бельбас.

Берет больше и везет дальше

Главная фишка обновленного комплекса Protector – его удивительная грузоподъемность, которая после недавней модернизации выросла с 770 до 1480 килограммов. Для работы с такой тяжестью инженеры существенно доработали заднюю подвеску, оснастив ее надежными пневматическими подушками.

Protector может иметь любую военную специализацию, но в первую очередь это дистанционно управляемый транспортер для логистики и эвакуации раненых. Фото: Украинская Бронетехника

Кроме собственного веса на платформе этот беспилотный трудяга способен тянуть за собой прицеп массой до 4 тонн. Двигает всю эту конструкцию проверенный 3-литровый дизельный двигатель мощностью 190 лошадиных сил, обеспечивающий запас хода до 400 километров в зависимости от условий бездорожья.

Замена легендарной классике

Фактически по своим возможностям украинский Protector вышел на уровень грузоподъемности советского грузовика ГАЗ-АА. Однако ключевая разница состоит в том, что современной полуторке для выполнения опасных логистических рейсов на передовой водитель вообще не требуется.

Это уже вторая поставка полуторок, первая в таком же количестве машин состоялась в начале сентября (см. видео ниже).

В настоящее время подразделения военные сил обороны имеют упрощенную возможность заказать такие машины напрямую официально и абсолютно прозрачно через систему DOT-Chain и маркетплейс Brave1 Market по государственным программам Балы и Defence.