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Современная полуторка без водителя: Нацгвардия снова получила безпилотные пикапы Protector

Национальная гвардия Украины получила вторую партию из 10 роботизированных логистических комплексов Protector, способных перевозить почти полторы тонны груза.
Два корпуса Нацгвардии получили логроботы Protector

ФОТО: Украинская бронетехника|

В украинской продуктовой линейке Protector пока самый мощный роботизированный транспорт

Валентин Ожго
logo25 сентября, 08:08
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В общей сложности военным передадут сотню таких беспилотных платформ, закупленных при финансовой поддержке правительства Германии.

Как сообщает компания Украинская бронетехника на своей странице в Facebook новейшую технику передали подразделениям двух корпусов НГУ.

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" Такие поставки стали возможны благодаря тесному сотрудничеству с европейскими партнерами, что позволяет не только усиливать фронтовую логистику, но и развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс. Это означает новые рабочие места для украинцев, уплату налогов в бюджет и дальнейшие инвестиции в развитие оборонной промышленности, – отмечает генеральный директор предприятия Владислав Бельбас.

Берет больше и везет дальше

Главная фишка обновленного комплекса Protector – его удивительная грузоподъемность, которая после недавней модернизации выросла с 770 до 1480 килограммов. Для работы с такой тяжестью инженеры существенно доработали заднюю подвеску, оснастив ее надежными пневматическими подушками.

Protector может иметь любую военную специализацию, но в первую очередь это дистанционно управляемый транспортер для логистики и эвакуации раненых. Фото: Украинская Бронетехника

Кроме собственного веса на платформе этот беспилотный трудяга способен тянуть за собой прицеп массой до 4 тонн. Двигает всю эту конструкцию проверенный 3-литровый дизельный двигатель мощностью 190 лошадиных сил, обеспечивающий запас хода до 400 километров в зависимости от условий бездорожья.

Замена легендарной классике

Фактически по своим возможностям украинский Protector вышел на уровень грузоподъемности советского грузовика ГАЗ-АА. Однако ключевая разница состоит в том, что современной полуторке для выполнения опасных логистических рейсов на передовой водитель вообще не требуется.

Это уже вторая поставка полуторок, первая в таком же количестве машин состоялась в начале сентября (см. видео ниже).

В настоящее время подразделения военные сил обороны имеют упрощенную возможность заказать такие машины напрямую официально и абсолютно прозрачно через систему DOT-Chain и маркетплейс Brave1 Market по государственным программам Балы и Defence.

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