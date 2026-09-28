Современная версия легендарной Lancia подорожала вдвое и стоит более миллиона долларов

Как сообщает издание Carscoops, уникальный рестомод Kimera EVO37 готовится пойти с молотка на аукционе Broad Arrow. Ожидается, что за автомобиль отдадут от 1,08 до 1,3 миллионов долларов. Это 18-й экземпляр из 37 выпущенных и его цена ярко демонстрирует, как быстро растет стоимость эксклюзивных авто.

В 2021 году, когда компания Kimera Automobili только представила эту модель, базовый прайс стартовал от 450 тысяч евро (около 512 тысяч долларов). Тогда многим казалось, что это слишком дорого для машины от бренда без громкого исторического имени. Но рискнувшие вложить деньги сейчас могут получить более 100% прибыли. Рынок рестомодов – то есть классических авто с современной "начинкой"– сейчас переживает настоящий бум, и такие лимитированные машины становятся лучше инвестицией, чем недвижимость.

Что скрывается под капотом

Этот конкретный экземпляр был собран в начале 2025 года. Он выкрашен в особый коричневый металлик Kimera Luci del Bosco, вдохновленный классической Lamborghini Miura, а салон обшит дорогой бежевой кожей с элементами открытого карбона. Но главное здесь – техника.

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Автомобиль оснащен 2,1-литровым четырехцилиндровым двигателем, имеющим и турбину, и механический нагнетатель. Этот агрегат выдает 498 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. В паре с классической шестиступенчатой "механикой" и задним приводом машина выстреливает до первой сотни всего за три секунды. Максимальная скорость достигает 310 км/ч.

Раллийное наследие