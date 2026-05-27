Создан внедорожник, который за два часа трансформируется в бронированный пикап

В Roshel отмечают, что новые машины создавались с учетом реального боевого опыта. Только в Украине сейчас эксплуатируется более 2500 бронеавтомобилей компании, а обратная связь с фронта позволяет быстро совершенствовать технику.

О мировых премьерах, происходящих на упомянутой выставке сегодня, 27 мая, рассказывает пресс-служба производителя на своем сайте.

Главная новинка – модульный LUV

Новая платформа LUV стала главной премьерой выставки. Машина получила необычную концепцию: в обычном режиме это фактически стандартный автомобиль с "мягким" кузовом, но примерно за два часа его можно превратить в полноценный броневик уровня STANAG Level 2.

Оказывается, все просто, стоит только хорошо продумать технологическую карту перелицовки. Фото: Roshel

Для этого меняются двери, стекла и ключевые элементы защиты. В Roshel считают, что такая схема позволит странам не держать большие парки тяжелой бронетехники в мирное время, но быстро переходить к защищенным конфигурациям в случае угрозы.

Платформа полностью разработана в Канаде, использует местные комплектующие и интегрирована с глобальной сервисной сетью Ford.

"Полностью бронированная конфигурация защиты STANAG 2 уровня, включая защиту от взрывов, достигнута примерно в течение 2 часов путем замены ключевых компонентов, таких как двери, лобовое стекло и другие модульные элементы защиты", – уточняется в релизе

ExtremV для Арктики и бездорожья

Еще одной новинкой стал гусеничный вездеход ExtremV, созданный совместно со ST Engineering. Машина рассчитана на работу в сверхсложных условиях - от снега и болот до пустыни и горной местности.

Вездеход имеет амфибийные возможности, перевозит до 4 тонн груза и способен работать при температурах от -46 до +49°C. Запас хода достигает около 350 км. Конструкция с двумя отдельными секциями улучшает проходимость и уменьшает риск застревания на сложном рельефе.

Это будет своеобразная локализация модели вездеходов ExtremV, взятая в работу на собственных производственных мощностях.

Этот транспортер из двух звеньев способен за один рейс доставить 4 тонны груза или целую бригаду вахтовиков с личными вещами и имуществом бригады. Фото: Roshel

Новый Senator для эвакуации раненых

Roshel также представила медицинскую версию Senator, адаптированную к современным условиям фронта. Машина сочетает бронезащиту, высокую мобильность и новую систему эвакуации Frestems, которая позволяет загружать раненых даже силами одного медика.



Автомобиль создан для работы как в городских боях, так и на бездорожье, сохраняя защиту экипажа от обломков, мин и стрелкового оружия.

Медвак на базе "Сенатора" сделан на основе опыта войны в Украине, где воюют лицом к лицу с врагом условиях фронтового противостояния. Фото: Roshel

Что в перспективе



В Roshel заявляют, что новые платформы уже готовы к серийному производству и ориентированы не только на Канаду, но и на союзников по НАТО.

"Современные оборонные закупки быстро меняются. Странам нужны масштабируемые, гибкие и экономически устойчивые решения, которые могут быстро реагировать на угрозы, меняются, не поддерживая огромные неактивные автопарки. Roshel стремится поддерживать такие программы своими транспортными платформами, включая новый LUV и медицинский эвакуационный автомобиль Senator, – сказал генеральный директор Roshel Роман Шимонов.

Показ на CANSEC 2026 ярко подтверждает постоянное развитие Roshel за пределы традиционной бронированной техники. Новые проекты компании направлены на повышение мобильности и живучести в обороне, а также на адаптацию к реалиям современных конфликтов, требований безопасности и вызовов.