Спасают технику и жизнь: военные показали в видео некоторые технологии антидронового прикрытия дорог

Такие мероприятия позволяют сохранить дорогостоящую технику и ежедневно спасают жизнь наших защитников во время выполнения боевых задач.

Как сообщает Минобороны, масштабные работы выполняют специалисты Госспецтрансслужбы, которые с начала 2026 года успели закрыть свыше 1 560 км прифронтовых путей.

Полностью завершено обустройство на 50 участках, а еще на 8 объектах процесс активно продолжается.

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Подразделения ежесуточно обустраивают до 8,5 километра прифронтовых дорог антидроновыми сетками, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Фото: ДССТ

Кроме строительства защитных экранов, инженеры параллельно восстанавливают именно дорожное покрытие. Только за первый месяц осени удалось отремонтировать более 106 километров дорог в зонах, приближенных к боевым действиям.

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В целом с апреля текущего года, когда стартовала активная фаза восстановительных работ, дорожники провели текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 660 км трасс. Это критически важно для быстрой и бесперебойной поставки всего необходимого на передовую.