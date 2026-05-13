Спасатели осваивают пожарных роботов: ГСЧС готовится к работе в зоне повышенного риска

Пятидневный курс состоялся на заводе-производителе LUF Fire Fighter в федеральной земле Тюринген при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества GIZ в рамках проекта помощи системе гражданской защиты Украины. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Обучение прошли шесть операторов аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Киеве. Главный акцент сделали на работе с гусеничным пожарным комплексом LUF 60, который уже в ближайшее время может стать основным роботизированным комплексом в парке столичных спасателей.

Читайте также Ровенский пожарный робот-малыш Magirus получил боевое крещение

Роботы для самых опасных пожаров

Комплексы LUF созданы для работы там, куда людям заходить слишком рискованно: после ракетных ударов, в задымленных тоннелях, на промышленных объектах или в зданиях с угрозой обвала.

Во время тренинга украинские специалисты изучали тактико-технические возможности машин, сценарии ликвидации пожаров и особенности технического обслуживания. Также они отрабатывали взаимодействие роботов с платформой Nano и помповой системой GP7000, которые уже используются ГСЧС.

Учиться у тех, кто такую технику производит, значительно результативнее от приобретения навыков по инструкции в брошюре. Фото: ГСЧС

По словам начальницы отделения робототехники Инны Ковтун, австрийские инженеры поделились практическими решениями по эффективному применению комплексов в реальных условиях чрезвычайных ситуаций.



Что умеет LUF 60

Гусеничный LUF 60 весит около двух тонн, но при этом имеет очень компактные размеры – менее 2,5 метров в длину. Машина дистанционно управляется оператором и способна подавать воду на расстояние до 60 метров.

Производительность системы достигает 400 литров воды в минуту.

Читайте также ГСЧС получила первый отечественный пожарный робот: посмотрите, на что он способен

Робот может создавать как компактную струю, так и водяной туман для осаждения дыма и охлаждения помещений. Кроме тушения пожаров, комплекс способен очищать воздух и вентилировать задымленные пространства.

Установка не имеет на борту резервуара для воды или пожаротушащего вещества – тянет за собой рукав от гидранта, пожарной машины или другого источника.

Вентилятор ЛУФ-60 может работать как для нагнетания давления, так и для всасывания воздуха с целью очистки систем вентиляции.

Курс обучения операторов роботизированных машин прошли и получили соответствующие сертификаты компетенции даже украинские женщины-спасательницы. Фото: ГСЧС

Еще более мощный LUF 300 (см. видео внизу) работает с производительностью до 2400 л/мин и может применяться для тушения масштабных пожаров, разбора завалов (есть манипулятор) и работы в условиях высоких температур.

Дальность дистанционного управления достигает 300 метров.



Роботизация ГСЧС набирает обороты

В ГСЧС отмечают, что полученные в Австрии знания помогут развивать робототехническое направление службы и повышать эффективность реагирования в условиях войны.

Читайте также Пожарные машины приехали на вызов без воды: что на самом деле произошло

Особенно это актуально после массированных атак дронов и ракет, когда спасателям все чаще приходится работать под угрозой повторных ударов, как вот сегодня, 13 мая, когда враг направил на Украину массированный рой беспилотников и ракет.