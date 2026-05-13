Спасатели осваивают пожарных роботов: ГСЧС готовится к работе в зоне повышенного риска

Вскоре такие машины могут пополнить парк пожарных депо не только столицы, но и областных центров
Пятидневный курс состоялся на заводе-производителе LUF Fire Fighter в федеральной земле Тюринген при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества GIZ в рамках проекта помощи системе гражданской защиты Украины. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Обучение прошли шесть операторов аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Киеве. Главный акцент сделали на работе с гусеничным пожарным комплексом LUF 60, который уже в ближайшее время может стать основным роботизированным комплексом в парке столичных спасателей.
Роботы для самых опасных пожаров
Комплексы LUF созданы для работы там, куда людям заходить слишком рискованно: после ракетных ударов, в задымленных тоннелях, на промышленных объектах или в зданиях с угрозой обвала.
Во время тренинга украинские специалисты изучали тактико-технические возможности машин, сценарии ликвидации пожаров и особенности технического обслуживания. Также они отрабатывали взаимодействие роботов с платформой Nano и помповой системой GP7000, которые уже используются ГСЧС.
Учиться у тех, кто такую технику производит, значительно результативнее от приобретения навыков по инструкции в брошюре. Фото: ГСЧС
По словам начальницы отделения робототехники Инны Ковтун, австрийские инженеры поделились практическими решениями по эффективному применению комплексов в реальных условиях чрезвычайных ситуаций.
Что умеет LUF 60
Гусеничный LUF 60 весит около двух тонн, но при этом имеет очень компактные размеры – менее 2,5 метров в длину. Машина дистанционно управляется оператором и способна подавать воду на расстояние до 60 метров.
Производительность системы достигает 400 литров воды в минуту.
Робот может создавать как компактную струю, так и водяной туман для осаждения дыма и охлаждения помещений. Кроме тушения пожаров, комплекс способен очищать воздух и вентилировать задымленные пространства.
Установка не имеет на борту резервуара для воды или пожаротушащего вещества – тянет за собой рукав от гидранта, пожарной машины или другого источника.
Вентилятор ЛУФ-60 может работать как для нагнетания давления, так и для всасывания воздуха с целью очистки систем вентиляции.
Курс обучения операторов роботизированных машин прошли и получили соответствующие сертификаты компетенции даже украинские женщины-спасательницы. Фото: ГСЧС
Еще более мощный LUF 300 (см. видео внизу) работает с производительностью до 2400 л/мин и может применяться для тушения масштабных пожаров, разбора завалов (есть манипулятор) и работы в условиях высоких температур.
Дальность дистанционного управления достигает 300 метров.
Роботизация ГСЧС набирает обороты
В ГСЧС отмечают, что полученные в Австрии знания помогут развивать робототехническое направление службы и повышать эффективность реагирования в условиях войны.
Особенно это актуально после массированных атак дронов и ракет, когда спасателям все чаще приходится работать под угрозой повторных ударов, как вот сегодня, 13 мая, когда враг направил на Украину массированный рой беспилотников и ракет.