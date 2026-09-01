Спидометр за доплату: Hyundai убрала приборную панель в базовых версиях новых авто

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Цифровая приборная панель стала платной опцией в новых моделях Hyundai
Корейский автопроизводитель вводит новую мультимедийную систему Pleos Connect на основе Android Automotive. Как сообщает издание Motor1, вместе с установкой огромного центрального экрана компания пошла на неожиданный шаг: в самых дешевых версиях новых Elantra (на некоторых рынках Avante) и электромобиля Ioniq 3 исчез привычный дисплей водителя.
Для водителей, привыкших к классической компоновке салона, это означает изменение подхода к выбору авто. Если вы захотите сэкономить и взять "базу", скорость, остаток горючего или заряд батареи придется искать на большом центральном планшете. Чтобы получить 9.9-дюймовую цифровую приборную панель за рулем, придется либо рассматривать более дорогую комплектацию, либо заказывать его как отдельную опцию.
Салон базового Hyundai Ioniq 3 2027 года
Сколько стоит вернуть приборы
Журналисты уже нашли подобные версии в официальных конфигураторах. Например, в Южной Корее за установку приборной панели в седан Avante просят 350 тысяч вон, что составляет около 255 долларов. В Великобритании электрический Ioniq 3 получает этот дисплей только со второго уровня оснастки. Сумма доплаты кажется адекватной, но сам факт продажи базового интерфейса как премиум-опции вызывает удивление.
В каких моделях может появиться подобное решение?
- На фоне общей экономии в автоиндустрии Hyundai все же оставляет водителям выбор, в отличие от некоторых брендов, полностью отказавшихся от приборов в пользу одного монитора.
- К тому же корейцы сохранили физические кнопки для главных функций, так что бродить меню во время движения не придется.
- Ожидается, что новая система Pleos Connect к концу десятилетия появится на 20 миллионах авто, включая будущие модели Kia и Genesis.