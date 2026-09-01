Спидометр за доплату: Hyundai убрала приборную панель в базовых версиях новых авто

Корейский автопроизводитель вводит новую мультимедийную систему Pleos Connect на основе Android Automotive. Как сообщает издание Motor1, вместе с установкой огромного центрального экрана компания пошла на неожиданный шаг: в самых дешевых версиях новых Elantra (на некоторых рынках Avante) и электромобиля Ioniq 3 исчез привычный дисплей водителя.

Для водителей, привыкших к классической компоновке салона, это означает изменение подхода к выбору авто. Если вы захотите сэкономить и взять "базу", скорость, остаток горючего или заряд батареи придется искать на большом центральном планшете. Чтобы получить 9.9-дюймовую цифровую приборную панель за рулем, придется либо рассматривать более дорогую комплектацию, либо заказывать его как отдельную опцию.

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Журналисты уже нашли подобные версии в официальных конфигураторах. Например, в Южной Корее за установку приборной панели в седан Avante просят 350 тысяч вон, что составляет около 255 долларов. В Великобритании электрический Ioniq 3 получает этот дисплей только со второго уровня оснастки. Сумма доплаты кажется адекватной, но сам факт продажи базового интерфейса как премиум-опции вызывает удивление.

В каких моделях может появиться подобное решение?