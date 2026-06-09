Спиртовой бензин на всех АЗС с 1 июля: изменится ли его маркировка

В последние дни в соцсетях активно распространяется информация о якобы масштабном переходе украинских АЗС на маркировку топлива - E5, E10 и B7. Однако значительная часть таких сообщений содержит неточности или откровенно вводит водителей в заблуждение, пишет директор “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн.

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На самом деле с 1 июля 2026 года ключевым изменением станет физическое внедрение стандарта бензина Е10, тогда как о массовом переходе на новые стандарты маркировки топлива на АЗС пока речь не идет. Разбавленный спиртом бензин будет иметь маркировку А95.

Что такое спиртовой бензин

Е10 - это бензин с повышенным содержанием биоэтанола. Биоэтанол является спиртом растительного происхождения, который добавляют к чистому бензину.

Для современных автомобилей такое изменение не будет иметь негативных последствий. Однако в Украине средний возраст легковых автомобилей составляет примерно 17 лет. То есть большая половина автопарка оказывается в зоне риска.

Нужно ли волноваться за двигатель

Для автомобилей, выпущенных за последние 10-15 лет, бензин Е10 не представляет угрозы. Европа использует такое топливо уже много лет, а многие производители еще раньше официально подтвердили совместимость своих моделей с бензином, который содержит до 10% биоэтанола.

В зоне риска автопарк старых автомобилей, выпущенных в 1990-х и 2000-х годах, где резиновые уплотнители и элементы топливной системы не рассчитаны на повышенное содержание спирта. Также вредит разбавленный спиртом бензин металлическим бензобакам старых авто.

У разбавленного спиртом топлива есть способность расслаиваться – спирт забирает влагу из воздуха и со временем оседает на дне бензобака. Автомобиль который стоял без движения несколько недель будет запускаться именно на этом осадке со дна бензобака, что не очень полезно для двигателя.

На сколько подорожает бензин

По оценкам участников рынка, себестоимость бензина Е10 примерно на 15–25 долларов за тонну выше чистого бензина. В пересчете на литр это около 50–75 копеек в себестоимости оптовых закупок.

Однако на розничном рынке ситуация будет другая. Владелец и CEO UPG Владимир Петренко во время форума Energy Finance в Киеве сообщил свои расчеты: ”Я ожидаю, что это будет примерно плюс 4 грн к цене, если будет 10% биоэтанола”, - отметил Петренко.

Изменится ли расход топлива

Биоэтанол имеет более низкую энергетическую ценность по сравнению с бензином. На практике разница в расходе составляет несколько процентов и фактически пропорциональна проценту содержания биокомпонента в топливе. То есть при добавлении 4-5% увеличение расхода топлива почти незаметно, а при добавлении 7-10% становится чуть более ощутимым.

Зачем вообще нужен биоэтанол

Главная цель - уменьшение зависимости от импортных нефтепродуктов и лоббизм аграрного и перерабатывающего секторов.

Украинские и международные холдинги имеют значительный потенциал производства биоэтанола из кукурузы и других сельскохозяйственных культур. По оценкам экспертов, в течение ближайших нескольких лет производственные мощности могут вырасти в несколько раз. Но это при условии прекращения боевых действий.

Среди потенциальных преимуществ:

сокращение импорта компонентов для бензина;

поддержка аграриев;

развитие биотопливной отрасли;

дополнительные экспортные возможности;

частичное снижение вредных выбросов.

Главное для водителей с 1 июля

Большинство владельцев новых автомобилистов фактически не почувствует изменений:

автомобили останутся совместимыми с новым топливом;

рост цен прогнозируется на уровне примерно 4 грн на литре;

расход топлива несколько увеличится, а мощность авто – уменьшится;

заправляться можно будет так же, как и раньше – маркировки на АЗС остаются старые.

Для автомобилей выпущенных до 2012 года риски значительно больше: подробнее о них можно прочитать здесь.