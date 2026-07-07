Спортивный автомобиль Alpine A110 станет электромобилем: компания представила новый прототип

Представители компании амбициозно заявляют, что новинка имеет все шансы стать первым в мире настоящим спортивным электромобилем. Поскольку представленная модель является экспериментальным прототипом для ходовых испытаний, она сохранила модифицированную версию кузова актуального серийного купе A110.

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Однако скрыть масштабные технические изменения дизайнерам и инженерам не удалось. Визуальный анализ прототипа позволяет выделить несколько ярких элементов:

более агрессивный дизайн переднего бампера и заметно расширенная передняя колея для лучшей устойчивости;

более массивная задняя часть кузова, где сбоку появился встроенный порт для подключения к зарядной станции;

уникальный прозрачный быстросъемный капот, открывающий вид на внутренние компоненты электрической архитектуры.

Модульная платформа APP и идеальное распределение веса

В основе спорткара следующего поколения лежит совершенно новая архитектура Alpine Performance Platform (APP). Эта модульная алюминиевая конструкция разработана специально для легких спортивных моделей. В будущем она станет основой не только для стандартного купе, но и породит совершенно новую модификацию родстера на базе A110, а также четырехместное спортивное купе с возрожденным индексом A310.

Чтобы сохранить фирменную управляемость, инженеры Alpine пошли на нестандартное решение компоновки. Электромобиль оснастят двумя отдельными аккумуляторными блоками. Они будут физически разделены и разнесены по кузову таким образом, чтобы обеспечить идеальное распределение веса в соотношении 40:60 в пользу задней оси.

По мнению разработчиков, это гарантирует баланс настоящего среднемоторного спортивного автомобиля. Новинка получит прогрессивную 800-вольтовую технологию, а в самих батареях будут использоваться элементы с высокой энергетической плотностью, что позволит существенно снизить общий вес и сократить время зарядки.

Технические характеристики силового агрегата и подвески

Энергия от аккумуляторных батарей будет направляться на совершенно новый задний электродвигатель, выполненный по компактной схеме "3-в-1". Он объединяет в одном корпусе сразу два электродвигателя. Такая конфигурация обещает обеспечить исключительный крутящий момент, высокую динамическую производительность и сверхбыстрые реакции на управление.

Ходовая часть будущего A110 получит полностью алюминиевую подвеску. Она будет работать в связке с новейшими интегрированными системами торможения и рулевого управления. Не вдаваясь в мелкие детали, руководство компании Alpine подчеркивает, что электромобиль спроектирован так, чтобы оставаться на сто процентов верным исторической ДНК бренда, но при этом по своим гоночным характеристикам превосходить лучшие современные спортивные аналоги, оснащенные традиционными двигателями внутреннего сгорания.