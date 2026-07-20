Спрос на автомобили из Китая в Украине снизился: какие модели выбирают в 2026 году

BYD Sea Lion 06
По итогам первого полугодия 2026 года украинцы приобрели 5891 легковой автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.
Из общего количества 4932 автомобиля были новыми, что на 17% меньше, чем в прошлом году. Еще 959 машин пришлось на импорт подержанных авто, и этот показатель сократился сразу на 29%.
Наибольшую долю среди легковых автомобилей китайского происхождения традиционно занимают электромобили – 52% от всех регистраций. В то же время их доля существенно уменьшилась: в первом полугодии 2025 года она составляла 85%.
Помимо электромобилей, украинцы также активно покупали:
- гибриды – 25%;
- бензиновые автомобили – 19%;
- дизельные модели – 4%.
Новые
Лидером среди новых автомобилей китайского производства стал BYD Sea Lion 06, который разошелся тиражом 491 автомобиль. В первую пятерку также вошли:
- BYD Sea Lion 06 – 491 шт.;
- BYD Leopard 3 – 421 шт.;
- BYD Song L – 263 шт.;
- ZEEKR 001 – 229 шт.;
- CHERY Tiggo 4 – 211 шт.
Подержанные
Среди подержанных автомобилей из Китая наибольшим спросом пользовался BYD Song L – 95 зарегистрированных автомобилей. Также в ТОП-5 вошли:
- BYD Song L – 95 шт.;
- BUICK Envision – 76 шт.;
- BYD Song Plus – 56 шт.;
- BYD Sea Lion 05 – 46 шт.;
- TOYOTA Corolla Cross – 44 шт.
Несмотря на общее сокращение импорта автомобилей из Китая, продукция BYD продолжает доминировать на украинском рынке, занимая большинство позиций как среди новых, так и среди подержанных моделей.