Спрос на автомобили из Китая в Украине снизился: какие модели выбирают в 2026 году

По итогам первого полугодия 2026 года украинцы приобрели 5891 легковой автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Из общего количества 4932 автомобиля были новыми, что на 17% меньше, чем в прошлом году. Еще 959 машин пришлось на импорт подержанных авто, и этот показатель сократился сразу на 29%.

Наибольшую долю среди легковых автомобилей китайского происхождения традиционно занимают электромобили – 52% от всех регистраций. В то же время их доля существенно уменьшилась: в первом полугодии 2025 года она составляла 85%.

Помимо электромобилей, украинцы также активно покупали:

гибриды – 25%;

бензиновые автомобили – 19%;

дизельные модели – 4%.

Новые

Лидером среди новых автомобилей китайского производства стал BYD Sea Lion 06, который разошелся тиражом 491 автомобиль. В первую пятерку также вошли:

BYD Sea Lion 06 – 491 шт.; BYD Leopard 3 – 421 шт.; BYD Song L – 263 шт.; ZEEKR 001 – 229 шт.; CHERY Tiggo 4 – 211 шт.

Подержанные

Среди подержанных автомобилей из Китая наибольшим спросом пользовался BYD Song L – 95 зарегистрированных автомобилей. Также в ТОП-5 вошли:

BYD Song L – 95 шт.; BUICK Envision – 76 шт.; BYD Song Plus – 56 шт.; BYD Sea Lion 05 – 46 шт.; TOYOTA Corolla Cross – 44 шт.

Несмотря на общее сокращение импорта автомобилей из Китая, продукция BYD продолжает доминировать на украинском рынке, занимая большинство позиций как среди новых, так и среди подержанных моделей.