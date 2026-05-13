Спрос на бензиновые авто в Украине вырос: какие модели стали самыми популярными в апреле

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 13,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на бензиновые авто вырос на 15%.

Новые бензиновые авто: лидирует Hyundai Tucson

Из общего количества зарегистрированных автомобилей:

2,4 тыс. - новые авто (+12%);

11,2 тыс. - импортированные подержанные автомобили (+16%).

Самыми популярными новыми легковушками с бензиновыми двигателями в апреле стали:

Hyundai Tucson - 182 авто; BMW 3 Series - 132 авто; Mazda CX-5 - 130 авто; Škoda Karoq - 123 авто; Suzuki SX4 - 116 авто.

Среди импортируемого секонд-хенда доминируют Volkswagen

В сегменте подержанных бензиновых авто, ввезенных из-за границы, наибольшим спросом пользовались:

Volkswagen Tiguan - 730 авто; Volkswagen Golf - 692 авто; Nissan Rogue - 612 авто; Audi Q5 - 605 авто; Audi A4 - 352 авто.

Какие авто остаются основным выбором украинцев

Статистика подтверждает тенденцию украинского рынка к доминированию кроссоверов и SUV-моделей. Большинство моделей в рейтингах новых и подержанных бензиновых авто относятся именно к сегменту кроссоверов, который продолжает вытеснять традиционные седаны и хэтчбеки.

Из-за повышения налогов на ввоз электромобилей с начала текущего года их количество в продажах уменьшается.

Продажи экономических дизельных версий остаются стабильными, а доля гибридов растет.