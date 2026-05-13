Спрос на бензиновые авто в Украине вырос: какие модели стали самыми популярными в апреле

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 13,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на бензиновые авто вырос на 15%.
Новые бензиновые авто: лидирует Hyundai Tucson
Из общего количества зарегистрированных автомобилей:
- 2,4 тыс. - новые авто (+12%);
- 11,2 тыс. - импортированные подержанные автомобили (+16%).
Самыми популярными новыми легковушками с бензиновыми двигателями в апреле стали:
- Hyundai Tucson - 182 авто;
- BMW 3 Series - 132 авто;
- Mazda CX-5 - 130 авто;
- Škoda Karoq - 123 авто;
- Suzuki SX4 - 116 авто.
Среди импортируемого секонд-хенда доминируют Volkswagen
В сегменте подержанных бензиновых авто, ввезенных из-за границы, наибольшим спросом пользовались:
- Volkswagen Tiguan - 730 авто;
- Volkswagen Golf - 692 авто;
- Nissan Rogue - 612 авто;
- Audi Q5 - 605 авто;
- Audi A4 - 352 авто.
Какие авто остаются основным выбором украинцев
Статистика подтверждает тенденцию украинского рынка к доминированию кроссоверов и SUV-моделей. Большинство моделей в рейтингах новых и подержанных бензиновых авто относятся именно к сегменту кроссоверов, который продолжает вытеснять традиционные седаны и хэтчбеки.
Из-за повышения налогов на ввоз электромобилей с начала текущего года их количество в продажах уменьшается.
Продажи экономических дизельных версий остаются стабильными, а доля гибридов растет.