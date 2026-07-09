Спрос на электромобили в Украине сократился вдвое: какие модели стали самыми популярными

В течение первого полугодия 2026 года украинский автопарк пополнился 15 221 транспортным средством с полностью электрической силовой установкой (BEV). Как сообщает «Укравтопром», , это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сократились регистрации легковых электромобилей.

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Легковых электромобилей стало значительно меньше

За шесть месяцев в Украине зарегистрировали 14 404 легковых электромобиля, что на 53% меньше, чем в прошлом году.

Сегмент электрического коммерческого транспорта также продемонстрировал спад, хотя и менее заметный. За полгода украинцы приобрели 817 коммерческих электромобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время доля новых автомобилей среди всех зарегистрированных электромобилей несколько выросла – до 19% против 18% годом ранее.

Самые популярные новые электромобили

Лидером среди новых электрокаров стал BYD Leopard 3, который за полгода нашел 421 покупателя.

В первую пятерку также вошли:

BYD Sea Lion 06 EV – 359 автомобилей;

ZEEKR 001 – 229 автомобилей;

Volkswagen ID.UNYX – 203 автомобиля;

ZEEKR 7X – 172 автомобиля.

Лидеры среди импортных электромобилей с пробегом

На вторичном рынке украинцы традиционно отдавали предпочтение моделям, которые уже хорошо зарекомендовали себя.

Самым популярным подержанным электромобилем, впервые зарегистрированным в Украине, стал Nissan Leaf с результатом 1592 автомобиля.

В ТОП-5 также вошли:

Tesla Model Y – 1468 автомобилей; Tesla Model 3 – 1355 автомобилей; Chevrolet Bolt – 613 автомобилей; Renault Zoe – 553 автомобиля.

Интерес к электромобилям продолжает падать

Статистика показывает, что после рекордных показателей прошлого года украинский рынок электромобилей в первом полугодии 2026 года существенно замедлился. При этом интерес к новым моделям китайских производителей продолжает расти, тогда как на вторичном рынке неизменными лидерами остаются Nissan и Tesla.

Доля электромобилей на украинском рынке сократилась вдвое, прежде всего из-за введения НДС на импорт электрокаров с января 2026 года, что привело к существенному росту их стоимости.