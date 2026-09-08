Укр
Ру

Спрос на электромобили в Украине упал на 47%: какие модели покупали в августе

В августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тысяч электромобилей (BEV). По сравнению с августом прошлого года, спрос на электрические авто сократился на 47%.
Спрос на электромобили снизился на 47%

Б/у Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo8 сентября, 15:10
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопром, основную часть августовского рынка сформировали легковые электромобили – 4074 авто. Среди них 503 были новыми, что на 73% меньше, чем в прошлом году, а 3571 – подержанными (-39%).

Коммерческих электромобилей за месяц зарегистрировали 160. Новых среди них было всего 2 автомобиля. Для сравнения, в августе 2025 года из 175 коммерческих BEV новыми были 24.

ТОП-5 новых электромобилей

Самой популярной новой электрической моделью в августе стал BYD Sea Lion 06 – 102 автомобиля.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

В пятерку лидеров также вошли:

  1. BYD Sea Lion 06 - 102 авто
  2. Zeekr 001 - 46
  3. Zeekr 7X - 44
  4. MG4 EV - 36
  5. Toyota bZ4X - 33

Какие подержанные электромобили ввозили чаще всего

Среди электромобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались модели Tesla.

В ТОП-5 импортируемых подержанных BEV вошли:

  1. Tesla Model Y – 494 авто
  2. Tesla Model 3 - 480
  3. Nissan Leaf - 454
  4. Chevrolet Bolt - 199
  5. Hyundai Ioniq 5 - 160

Таким образом, август продемонстрировал существенное сокращение спроса на электромобили в Украине. Наибольшее падение пришлось на сегмент новых BEV, тогда как среди подержанных электрокаров лидерство сохранили Tesla Model Y и Model 3.

#Новости #Aвтобизнес
Реклама