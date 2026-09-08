Спрос на электромобили в Украине упал на 47%: какие модели покупали в августе

Б/у Tesla Model Y
По данным Укравтопром, основную часть августовского рынка сформировали легковые электромобили – 4074 авто. Среди них 503 были новыми, что на 73% меньше, чем в прошлом году, а 3571 – подержанными (-39%).
Коммерческих электромобилей за месяц зарегистрировали 160. Новых среди них было всего 2 автомобиля. Для сравнения, в августе 2025 года из 175 коммерческих BEV новыми были 24.
ТОП-5 новых электромобилей
Самой популярной новой электрической моделью в августе стал BYD Sea Lion 06 – 102 автомобиля.
В пятерку лидеров также вошли:
- BYD Sea Lion 06 - 102 авто
- Zeekr 001 - 46
- Zeekr 7X - 44
- MG4 EV - 36
- Toyota bZ4X - 33
Какие подержанные электромобили ввозили чаще всего
Среди электромобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались модели Tesla.
В ТОП-5 импортируемых подержанных BEV вошли:
- Tesla Model Y – 494 авто
- Tesla Model 3 - 480
- Nissan Leaf - 454
- Chevrolet Bolt - 199
- Hyundai Ioniq 5 - 160
Таким образом, август продемонстрировал существенное сокращение спроса на электромобили в Украине. Наибольшее падение пришлось на сегмент новых BEV, тогда как среди подержанных электрокаров лидерство сохранили Tesla Model Y и Model 3.