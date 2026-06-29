Спрос на "течики" не снижается: MK Foundation передал Силам обороны ещё 20 фургонов

На этот раз "течики" получили 20 воинских частей, среди которых Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ", 33-я и 157-я отдельные механизированные бригады, 112-я и 120-я бригады Сил территориальной обороны, 19-я ракетная бригада "Святая Варвара", Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого, 428-й отдельный батальон беспилотных систем "Тень" и другие подразделения.

О передаче техники военным на Европейской площади столицы рассказывается в кратком релизе на странице MK Foundation в Facebook.

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Проверенные войной "течики"

Volkswagen Transporter уже давно стал одним из самых распространенных легких коммерческих автомобилей в подразделениях Сил обороны. Его ценят за вместительный кузов, надежную конструкцию, экономичные дизельные двигатели и доступность запчастей

По словам военнослужащего 428-го отдельного батальона беспилотных систем с позывным "Глеваха", транспорт вблизи линии боевого столкновения является одним из важнейших ресурсов. Именно эти автомобили обеспечивают доставку боекомплекта, воды, провизии, оборудования и эвакуацию раненых.

"Течики" остаются приоритетным транспортом для армейской логистики, спрос на них не снижается. Фото: MK Foundation

Такие машины используются не только для перевозки личного состава, мобильных групп БПЛА, грузов, но и активно эксплуатируются в качестве медицинских эвакуаторов.

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О "течиках" редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем. К сказанному выше лишь добавим, что перед передачей военным каждый автомобиль проходит техническое обслуживание и поступает в войска в полностью исправном состоянии, готовом к выполнению боевых задач.