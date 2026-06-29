Спрос на "течики" не снижается: MK Foundation передал Силам обороны ещё 20 фургонов

ФОТО: Фонд MK|
Несмотря на звук сирен воздушной тревоги на Европейской площади столицы состоялась торжественная передача машин войскам
На этот раз "течики" получили 20 воинских частей, среди которых Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ", 33-я и 157-я отдельные механизированные бригады, 112-я и 120-я бригады Сил территориальной обороны, 19-я ракетная бригада "Святая Варвара", Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого, 428-й отдельный батальон беспилотных систем "Тень" и другие подразделения.
О передаче техники военным на Европейской площади столицы рассказывается в кратком релизе на странице MK Foundation в Facebook.
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Проверенные войной "течики"
Volkswagen Transporter уже давно стал одним из самых распространенных легких коммерческих автомобилей в подразделениях Сил обороны. Его ценят за вместительный кузов, надежную конструкцию, экономичные дизельные двигатели и доступность запчастей
По словам военнослужащего 428-го отдельного батальона беспилотных систем с позывным "Глеваха", транспорт вблизи линии боевого столкновения является одним из важнейших ресурсов. Именно эти автомобили обеспечивают доставку боекомплекта, воды, провизии, оборудования и эвакуацию раненых.
"Течики" остаются приоритетным транспортом для армейской логистики, спрос на них не снижается. Фото: MK Foundation
Такие машины используются не только для перевозки личного состава, мобильных групп БПЛА, грузов, но и активно эксплуатируются в качестве медицинских эвакуаторов.
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О "течиках" редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем. К сказанному выше лишь добавим, что перед передачей военным каждый автомобиль проходит техническое обслуживание и поступает в войска в полностью исправном состоянии, готовом к выполнению боевых задач.