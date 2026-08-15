Spyker представил новый гиперкар C8 Preliator XXV Coupé к которому причастен украинец

Spyker подчеркивают, что C8 Preliator XXV Coupé не является простой модернизацией предыдущей модели. Автомобиль получил новое шасси и кузов, а его дизайн продолжает характерную для марки авиационную тематику. Этот подход имеет историческую подоплеку.

В 1914 году Spyker объединилась с Dutch Aircraft Factory и приступила к работе с авиационной техникой. C8 Preliator XXV Coupé получил характерный хвостовой плавник и задние фонари, напоминающие сопла реактивного двигателя. Передние фары украшены обозначением XXV. Отдельные элементы салона и кузова выполнены с использованием изогридной структуры – конструкции с треугольными ячейками, используемой для сочетания малой массы и высокой жесткости.

Кузов Spyker изготовляют вручную из алюминия.

В отличие от многих современных гиперкаров, Spyker сознательно отказалась от широкого использования углеродного волокна. Внешние панели создает британская компания Coventry Prototype Panels, которая давно сотрудничает со Spyker.

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Производство одного автомобиля занимает около 2100 часов. Даже отдельные малозаметные элементы выполняют вручную: например, кожу руля один мастер прошивает двумя иглами более четырех часов. В Spyker подчеркивают, что номер каждого шасси вручную выбивают на алюминиевой раме. Поэтому даже эти детали отличаются от автомобиля к автомобилю.

Представленный в Монтерее экземпляр имеет номер шасси 270. Его кузов выкрашен в металлик Quail Green с элементами розового золота, а салон украшен кожей оттенка Tuscan Saddle.

"Несмотря на то, что углеродное волокно вполне заслуженно ценят за его технические предпочтения, мы всегда предпочитали алюминий – живому металлу, который в руках опытного мастера можно формировать и доводить до совершенства. С годами его красота только раскрывается, как выдержанное каберное", – отметил основатель и генеральный директор Spyker Виктор Мюллер.

Гиперкар имеет 800 сил и механическую коробку передач.

В движение Spyker C8 Preliator XXV Coupé приводит 4,0-литровый V8 с двумя турбокомпрессорами. Двигатель развивает 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Максимальная скорость превышает 349 км/ч. Впрочем, в Spyker отмечают не столько максимальную скорость, сколько характер автомобиля. Гиперкар получил настоящую механическую коробку передач, без автоматизированного переключения или подрулевых лепестков.

"Мы сознательно выбрали настоящую механическую коробку передач, а не ее автоматизированную имитацию. Именно вы решаете, когда переключать передачу. Вы чувствуете каждое переключение собственной рукой. А если совершаете ошибку – ответственность также ваша" – объяснил Мюллер.

Эта философия распространяется и на салон. Количество цифровых элементов свели к минимуму: фактически единственным дисплеем является проекционный дисплей. Остальные органы управления остаются аналоговыми.

Конструкция повторяет решение гоночных Spyker

Инженеры также изменили компоновку автомобиля. Топливный бак перенесли за сиденье и перед двигателем– схему, которую Spyker исторически использовала в гоночных автомобилях для гонки "24 часа Ле-Мана". Багажное отделение расположено спереди. Одновременно задняя часть кузова полностью открывается одним нажатием кнопки, открывая доступ к моторному отсеку. В компании отмечают, что моторный отсек обработан так же тщательно, как и остальные автомобили.

Выпустят всего 25 автомобилей

Производство Spyker C8 Preliator XXV Coupé ограничат 25 автомобилей. Каждый экземпляр будет производиться по индивидуальному заказу. Название Preliator происходит от латинского слова "воин". Она также отвечает девизу Spyker Nulla Tenaci Invia Est Via ("Для упорного нет непроходимых путей"). 16 августа C8 Preliator XXV Coupé также покажут на Concept Car Lawn в пределах Pebble Beach Concours d'Elegance.

Spyker готовит новый этап развития

Появление C8 Preliator XXV Coupé имеет для Spyker значение, выходящее за пределы премьеры одного автомобиля. Бренд связывает новинку с новым этапом развития после инвестиций Владимира Носова– владельца и основателя криптобиржи WhiteBIT и W Group.

В компании заявляют о планах расширить цифровую экосистему для клиентов и коллекционеров, но не отказываться от аналогового характера самих автомобилей. Следующими направлениями развития Spyker называет внедорожник D8 Peking-to-Paris SSUV, новые цифровые сервисы и возврат к гонке на выносливость в классе GT3.