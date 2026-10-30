"Срочная продажа" и смешной прайс: как не подарить деньги аферистам при покупке авто

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, злоумышленники часто используют психологическое давление типа фраз о переезде или легальное соглашение онлайн. Их главная цель– заставить человека принять решение прямо сейчас, не дав времени на размышления или проверку технического состояния транспорта.

Распознать ловушку можно еще на этапе пролистывания объявлений. Если цена значительно ниже рыночной, комментарии заблокированы, а продавец настаивает на общении исключительно в мессенджерах и отказывается от встречи на СТО.– это стопроцентный сигнал тревоги.

Как проверить продавца и машину

Эксперты советуют начинать с профиля автора объявления. Если аккаунт создан буквально вчера и содержит только одно предложение, риск натолкнуться на обман максимально высок.

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Следующий шаг– проверка фотографий через поиск Google по изображениям. Аферисты редко делают собственные снимки, чаще просто воруют красивые кадры с иностранных сайтов или чужих публикаций.

Обязательно требуйте у продавца VIN-код и свидетельство о регистрации. "Отказ предоставить уникальный номер кузова может быть прямым признаком мошенничества",– подчеркивают в ведомстве. Полученные данные техпаспорта легко пробить через официальный онлайн-сервис МВД.

Безопасное оформление сделки

Чтобы гарантированно уберечь свои финансы, финализируйте покупку только по официальным путям. В любом сервисном центре МВД договор купли-продажи заключается абсолютно бесплатно, после чего вы получаете новые номера и техпаспорт на свое имя.

Альтернативный и очень удобный вариант– перерегистрация через приложение Действие. В этом случае система автоматически подтягивает данные из государственных реестров, а договор подписывается электронным ключом, что делает невозможным махинации с бумагами.

Почему следует быть осторожным с документами

Напомним, ранее мы писали о том, как украинские водители сами отдают свои данные. в руки преступников. Люди часто публикуют фото новых техпаспортов в соцсетях, а мошенники используют открытые VIN-коды для создания автодвойников.

Как уже сообщалось на нашем сайте, проблема со злоупотреблениями полиции в отношении“ перебитых номеров кузова” и остается очень острой. Только в этом году полиция изъяла сотни автомобилей из-за подозрений в подделке идентификационных маркировок, но до суда дошло всего пять дел.