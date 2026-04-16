США побуждают автопроизводителей к производству оружия: кого Пентагон хочет видеть в партнерах

По данным издания The Wall Street Journal, на которое ссылается агентство Reuters, с руководством упомянутых компаний обсуждена возможность участия в военных программах.

Речь идет о предварительных консультациях, начавшихся еще до обострения ситуации вокруг Ирана. Основная идея – привлечь широкий круг производителей для усиления оборонно-промышленной базы США.

Расширение производства на фоне истощения запасов

В Пентагоне не скрывают, что ищут способы быстро нарастить производство оружия и военной техники. По словам представителя ведомства, США стремятся "максимально использовать коммерческие технологии и производственные возможности" для обеспечения военного превосходства.

Потребность в этом возникла на фоне существенного сокращения запасов вооружений. После полномасштабной войны России против Украины в 2022 году и конфликта на Ближнем Востоке США потратили миллиарды долларов на поставку союзникам артиллерии, боеприпасов и противотанковых систем.

Девятиместный автомобиль переднего края на платформе Chevrolet Colorado ZR2. Фото: GM Defense

Кто еще в переговорах

Кроме автогигантов, в консультациях участвуют:

GE Aerospace;

Oshkosh (производитель военной техники.)

Чиновники выясняют, насколько быстро гражданские производители могут переориентировать свои мощности на оборонные нужды.

Военный бюджет вырастет еще на 500 миллиардов



Параллельно администрация главы Белого дома инициирует существенное увеличение оборонного бюджета до $1,5 трлн (+$500 млрд). Это объясняют необходимостью восстановления запасов и подготовкой к потенциальным конфликтам.

Еще в марте Трамп провел встречу с руководителями ведущих оборонных подрядчиков, где обсуждали ускорение производства вооружений.

Что это означает

Фактически США возвращаются к модели, когда гражданская промышленность может быстро интегрироваться в военное производство. Такой подход уже использовался во время Второй мировой войны – теперь его пытаются адаптировать к современным условиям и технологиям.