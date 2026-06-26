США запретили Polestar продавать новые автомобили из-за китайских корней бренда

Под жесткие санкции попали даже те модели марки, окончательная сборка которых осуществляется непосредственно на американских промышленных предприятиях, отмечает Carscoops. Причиной такого шага стало новое федеральное правило по безопасности подключенных автомобилей, под действие которого попал бренд из-за своей связи с китайским автомобильным гигантом Geely.

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Последствия правила о подключенных транспортных средствах

Решение о фактическом закрытии рынка США для новых моделей Polestar приняло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли. Ведомство отказало компании в выдаче обязательной лицензии, необходимой для продолжения коммерческой деятельности в стране. Правовой основой для этого стало так называемое "Правило о подключенных транспортных средствах", утвержденное американскими властями.

Эта норма призвана защитить национальную безопасность США путем запрета на импорт и продажу автомобилей, использующих программное или аппаратное обеспечение, разработанное в Китае или России. Вашингтон обосновывает такие строгие меры рисками несанкционированного удаленного доступа и передачи конфиденциальных данных американских граждан в Пекин.

Введение ограничений будет происходить поэтапно: первыми под удар попадут программные компоненты и цифровые системы связи в 2027 модельном году, а запрет на использование определённого иностранного оборудования (аппаратной части) вступит в силу в 2030 году. Стоит отметить, что дочерний бренд Volvo, который также находится под контролем Geely, сумел получить аналогичное разрешение.

В то же время аналогичные препятствия на американском рынке вскоре придется преодолевать таким моделям, как Lincoln Nautilus и Buick Envision, поскольку они производятся на китайских заводах.

Удар по американскому производству в Южной Каролине

Новые нормативные правила создают критическую ситуацию для американского завода Polestar, расположенного в штате Южная Каролина. Именно там с 2024 года была налажена высокотехнологичная сборка премиального электрического кроссовера Polestar 3. Часть этих машин экспортируется в страны ЕС, однако запрет на продажу продукции на территории США ставит под сомнение дальнейшую экономическую целесообразность функционирования данного предприятия.

В настоящее время дилеры Polestar в США имеют право распродать имеющиеся складские запасы уже выпущенных автомобилей третьей и четвёртой моделей. Однако эксперты отрасли выражают сомнения относительно потребительского спроса на эти электромобили. Несмотря на официальные гарантии производителя полностью выполнять все обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию, обеспечению гарантии и поддержке существующих клиентов, покупатели могут воздержаться от приобретения автомобилей бренда, который официально покидает страну.

Смена стратегии и фокус на европейский рынок