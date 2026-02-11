Стали известны авто, на которых чаще всего скручивают пробег: неожиданный "лидер" 2025 года

По данным исследования компании carVertical, которая проанализировала отчеты за январь–декабрь 2025 года, именно Toyota Avensis возглавила украинский антирейтинг авто со скрученным пробегом. Об этом говорится в шестом ежегодном отчете компании.

Toyota Avensis - первое место в антирейтинге

В 21,3% проверенных в Украине Toyota Avensis были обнаружены манипуляции с пробегом. В среднем показатели одометра уменьшали на 106 159 км.

То есть условный автомобиль с реальными 300 тысячами километров мог "превратиться" в 190 тысяч. Для покупателя это означает переплату при покупке и потенциально более высокие расходы на ремонт в ближайшие годы.



Далее в списке - Mitsubishi Outlander с показателем 16,4%. В среднем пробег этого кроссовера уменьшали на 80 592 км.

Третью строчку занял Mercedes-Benz E-Class - 15,6% случаев со скрученным одометром. Причем здесь средний "минус" еще больше - 113 014 км.

Все три модели популярны не только в Украине, но и в Европе. Часто авто перегоняют из страны в страну, и именно во время такой "миграции" появляется возможность изменить показатели одометра. Из-за отсутствия полноценного обмена данными между государствами предыдущая история пробега может просто исчезнуть из поля зрения регистрационных органов.

Где скручивают больше всего километров

Интересно, что модели с самым высоким процентом риска не всегда имеют самый большой "отмотанный" километраж.

Абсолютный рекорд по масштабу вмешательства - у Opel Vivaro. В среднем пробег этих авто уменьшали на 151 869 км.

У Mercedes-Benz Vito этот показатель составляет 130 817 км, а у Volkswagen Caddy - 120 690 км.

Речь идет преимущественно о коммерческом транспорте, который активно эксплуатируется в бизнесе. Большие реальные пробеги здесь - норма, но на вторичном рынке такие цифры значительно снижают ликвидность. Именно поэтому соблазн "подкорректировать" одометр особенно высок.

Наименьший риск - не значит нулевой

Среди моделей, которые чаще всего проверяют в Украине, относительно наименьший риск имеет Citroen C4 - 10,82% случаев со скрученным пробегом.

Далее следуют Opel Astra (10,83%) и снова Mercedes-Benz Vito (11,18%).

Даже в "безопасном" сегменте это означает, что примерно каждое девятое авто может иметь поддельную историю.

Европейский контекст

Если смотреть шире, то среди всех стран, охваченных исследованием, чаще всего скрученный пробег фиксировали в Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) и Volvo V70 (9,3%).

По словам эксперта компании CarVertical Матаса Бузелиса, мошенничество с одометром остается одной из главных причин финансовых потерь для водителей и государств. Авто со скрученным пробегом имеет непредсказуемые расходы на обслуживание и в будущем теряет в цене еще больше.

Что это означает для покупателя

Скрученный пробег - это не просто цифра на панели приборов. Это искаженное представление о ресурсе двигателя, трансмиссии, подвески и систем безопасности.

В условиях активного импорта и отсутствия полного международного обмена данными проверка истории автомобиля перед покупкой становится не формальностью, а необходимостью. Особенно если речь идет о популярных моделях среднего класса и коммерческом транспорте.