Старые машины остаются в Украине, свежие приезжают из-за границы: статистика авторынка

Автомобили, которые украинцы покупают на внутреннем вторичном рынке, существенно старше машин с пробегом, впервые попадающих в Украину из-за границы. По данным Института исследований авторынка, в августе средний возраст внутренних перепродаж составил 16 лет, в то время как импортируемых подержанных авто– 8,8 лет. Разница составляет более семи лет.

На внутреннем рынке преобладают старшие машины

За месяц в Украине провели 71 154 внутренних перепродаж легковых автомобилей. Средний возраст машин в этом сегменте почти не изменился по сравнению с июлем: 16 лет против 15,9 лет.

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Медианный возраст также составлял 16 лет. То есть половина автомобилей в этом потоке была старше этого показателя, а половина - младше.

Большая часть внутренних перепродаж пришлась на автомобили в возрасте от 16 до 20 лет. Таких машин было 20606, или 29% от всех продаж внутри страны. Еще 16068 автомобилей имели возраст от 11 до 15 лет. Это 22,6% внутреннего вторичного рынка.

В то же время автомобилей в возрасте до 10 лет было всего 25,4%. Для сравнения, машин старше 20 лет набралось 23%. То есть украинский внутренний рынок подержанных автомобилей остается сильно смещенным в сторону старой техники.

Импортируемые машины значительно моложе

Картина с завозящими из-за границы автомобилями совсем другая. В августе впервые зарегистрировали 21 256 легковушек с пробегом после импорта.

Их средний возраст составлял 8,8 года, а медианный – 8 лет. Центральная половина импортируемых машин имела возраст от 5 до 12 лет. При этом 66,8% импортируемых подержанных автомобилей были не старше 10 лет. Это 14192 машины.

Автомобилей в возрасте от 6 до 10 лет было 7678, или 36,1% импорта. Еще 6514 машин, или 30,6%, имели не более пяти лет. А вот действительно подержанные автомобили в импорте встречаются гораздо реже. Машин старше 20 лет было всего 402, или 1,9% всех импортируемых легковушек.

Именно эта разница в возрастной структуре и формирует столь большой разрыв между средними показателями двух сегментов.

Импортированный секонд-хенд также остается значительно моложе внутренней вторички. В июле Auto24 уже анализировал рекордный импорт подержанных автомобилей и их возрастной склад: тогда почти две трети привезенных машин были моложе 10 лет. В августе эта пропорция фактически сохранилась – 66,8% импортированных авто имели не более 10 лет.

Внутренний рынок и импорт фактически живут в разных возрастных категориях

Во внутренних перепродажах автомобилей старше 20 лет было 16 377. Это 23% всего сегмента. Для импорта аналогичный показатель составил всего 1,9%.

Поэтому утверждение, что импортируемые подержанные автомобили в Украине младше, касается нескольких отдельных моделей. Разница видна в структуре всего сегмента. В то же время это не означает, что каждая привезенная из-за границы машина младше каждой украинской. В обеих категориях есть широкий разброс по году выпуска.

Интересно, что электромобили - один из самых молодых сегментов украинской вторички. В августе средний возраст электрокаров, которые продавали внутри страны, составлял 6,2 года, тогда как для бензиновых машин - 16,2 года, а дизельных - 16,4 года. О том, как электромобили постепенно увеличивают свое присутствие на вторичном рынке Украины, Auto24 писал по итогам августовской статистики.

Какие модели покупают на внутреннем рынке

Самым популярным автомобилем по количеству внутренних перепродаж в августе стал Volkswagen Passat. Таких машин продали 2295, а их средний возраст составлял 18 лет.

В импорте лидировал Volkswagen Tiguan – 776 автомобилей со средним возрастом 7,4 года.

Интересно, что даже среди популярных моделей разрыв может быть очень большим. Например, среди импортируемых автомобилей Tesla Model Y имела средний возраст всего 3,1 года, тогда как Volkswagen Golf – 14,9 года.

Ранее Auto24 подробно разбирал структуру августовского вторичного рынка и самые популярные модели, в частности, Passat, Lanos, Octavia и Golf.

Это хорошо показывает, почему одного среднего показателя для оценки рынка недостаточно. По разным моделям, поколениям и типам силовых установок ситуация может кардинально отличаться.

Электромобили значительно моложе бензиновых и дизельных автомобилей

Разница заметна и в зависимости от типа горючего. Среди автомобилей, которые перепродавали внутри Украины, средний возраст бензиновых машин составил 16,2 года, дизельных – 16,4 года. Автомобили с ГБО были еще старше – в среднем 19,6 года.

Электромобили имели средний возраст всего 6,2 года, а гибриды - 6,4 года. Похожая картина наблюдается и среди импортируемых машин. Средний возраст электромобилей составил 5,2 года, а гибридов – 5,5 года. Для бензиновых автомобилей этот показатель равнялся 9,7 года, для дизельных – 11,1 года.

В Киеве продают самые молодые автомобили

Возрастная структура отличается и в зависимости от региона. На внутреннем рынке самые молодые автомобили в августе перепродавали в Киеве. Средний возраст таких машин составил 11,4 лет. Далее следовали Львовская область с 14,6 года и Закарпатская с 15,1 года.

Самыми старыми оказались внутренние перепродажи в Донецкой и Херсонской областях – по 20,7 года. Впрочем, здесь выборка была небольшой: 110 и 128 автомобилей соответственно, поэтому делать широкие выводы по этим показателям не стоит.

Среди импортированных автомобилей самые молодые машины регистрировали в Киеве – средний возраст 7 лет. В Одесской области этот показатель составлял 7,2 года, в Запорожской – 7,6 года.

Новых автомобилей на рынке пока немного

В общем массиве оформлений новые автомобили занимают небольшую долю. В августе их было 4794, или 4,9% всех рассмотренных регистраций и перепродаж.

Именно поэтому добавление новых машин заметно снижает средний возраст всего рынка, но не изменяет главную картину вторичного сегмента.

Если учесть все четыре категории вместе, средний возраст легковых автомобилей составил 13,6 года. Но если смотреть всего на два сегмента подержанных автомобилей, показатель равен уже 14,3 года.

Почему средний возраст не рассказывает всего

Августовская статистика показывает достаточно четкое разделение украинского рынка подержанных автомобилей. Внутренние перепродажи – это преимущественно более старая техника со средним возрастом около 16 лет. Импортированный секонд-хенд – значительно более молодые автомобили со средним возрастом около 9 лет.

При этом средний показатель по всему рынку может быть обманчивым. Он смешивает внутренние перепродажи, импортируемые автомобили и новые машины, имеющие совершенно разную возрастную структуру.

Поэтому для понимания украинского авторынка гораздо интереснее смотреть не только на средний возраст, но и на то, какие автомобили формируют каждый из этих сегментов.