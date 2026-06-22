Старый Chevrolet Corvette продают в Киеве по привлекательной цене

На украинском рынке появился настоящий автомобильный раритет. В Киеве выставили на продажу спортивное купе Chevrolet Corvette C6 2008 года выпуска, которое за 18 лет эксплуатации проехало всего 101 километр, пишет topgir.com.ua.

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За уникальный автомобиль продавец просит 68 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 3,06 млн гривен.

Практически новый спорткар

Согласно объявлению на AUTO.RIA, у автомобиля только один владелец. Также отмечается, что Corvette был ввезен в Украину из-за рубежа и впервые зарегистрирован в июне 2026 года.

Речь идет о Chevrolet Corvette шестого поколения (C6) после рестайлинга. Автомобиль выполнен в белом цвете кузова и относится к базовой версии модели.

Главной особенностью этого экземпляра стал его пробег — всего 101 километр. Для спорткара, которому исполнилось 18 лет, это чрезвычайно редкий показатель. Именно поэтому автомобиль можно считать своеобразной «капсулой времени», которая практически не эксплуатировалась после схода с конвейера.

Мощный атмосферный V8

Под капотом Chevrolet Corvette установлен атмосферный бензиновый двигатель V8 объемом 6,2 литра.

Основные характеристики модели:

Мощность — 437 к. с.

Двигатель — 6,2-литровый V8.

Коробка передач — автоматическая.

Привод — задний.

Благодаря классической заднеприводной компоновке и мощному атмосферному двигателю Corvette C6 считается одной из самых успешных моделей в истории американского бренда.

Коллекционная ценность

Большинство Chevrolet Corvette этого поколения сегодня имеют значительно больший пробег и активно эксплуатировались на протяжении многих лет. На этом фоне экземпляр с пробегом всего 101 км выглядит исключительно редким предложением не только для украинского, но и для мирового рынка.

Сочетание минимального пробега, фактически заводского состояния, одного владельца и оригинальной комплектации делает этот Corvette потенциально интересным для коллекционеров и поклонников американских спортивных автомобилей.

Почему Corvette C6 считают особенной моделью

Chevrolet Corvette C6 выпускался с 2005 по 2013 год и стал одним из самых популярных поколений легендарного американского спорткара. Модель сочетала в себе высокую производительность, относительно небольшую массу и более доступную цену по сравнению со многими европейскими конкурентами.

Сегодня хорошо сохранившиеся Corvette C6 постепенно приобретают статус коллекционных автомобилей, а экземпляры с минимальным пробегом встречаются на рынке крайне редко. Именно поэтому выставленный в Киеве спорткар может претендовать на звание одного из самых уникальных Chevrolet Corvette, которые в настоящее время продаются в Украине.