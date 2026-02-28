Старый Peugeot 405 превратился в "подводную лодку" во время наводнения: эффектное видео

Почти 30-летний Peugeot с турбодизелем сняли на видео в момент, когда он буквально ныряет под воду. Уровень воды доходит до лобового стекла, заднюю часть авто поднимает течение, но универсал упорно продолжает движение. Инцидент произошел на затопленном участке дороги вблизи Лестера, где после сильных дождей уровень воды достиг примерно 1 м, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Дорожный знак предупреждал об опасности, но это не остановило водителя старого Peugeot. Перед этим на этом же участке уже “сдались” другие автомобили, которые буквально затонули. Казалось бы, следующая машина повторит их судьбу. Но 405-й имел козырь в рукаве.

Секретное оружие - дизель и шноркель

Главная особенность этого экземпляра - 1,9-литровый турбодизель и впускной шноркель внедорожного типа, выведен выше уровня крыши. Именно благодаря этому двигатель не захлебнулся водой. Водитель без колебаний заезжает в затопленный участок. Вода накрывает капот, поднимается до лобового стекла, но универсал уверенно прорезает волну.

Более того, после первого проезда он разворачивается и повторяет трюк в обратном направлении. Во время второго заезда заднюю часть автомобиля даже немного поднимает поток, однако передние колеса сохраняют сцепление, и Peugeot выбирается на более сухой участок дороги. За ним остается характерный черный дым старого дизеля.

Салон как аквариум, но мотор живой

Конечно, универсал не был создан для таких водных процедур. На кадрах видно, что после заезда салон частично заполнен мутной водой, а коврики буквально плавают. В отличие от современных электрифицированных моделей с большим количеством электроники, этот Peugeot - максимально простой и “механический”. Именно это и стало его преимуществом. Минимум сложных электронных систем означает меньше шансов на критический отказ после контакта с водой.

Почему это риск даже для подготовленного авто

Несмотря на эффектность видео, подобные эксперименты остаются крайне рискованными. Даже при наличии шноркеля вода может попасть в трансмиссию, подшипники, электропроводку или топливную систему. А глубина в 1 м для большинства легковушек - критическая. Но на этот раз старый универсал доказал, что инженерная простота 1990-х иногда способна выдержать то, что стало бы фатальным для современных авто.