Старый и грязный Porsche 911 продали за 4,7 миллиона долларов

На аукционе RM Sotheby's в Великобритании был продан чрезвычайно редкий Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion 1993 года выпуска. Несмотря на толстый слой пыли и грязи, автомобиль установил рекорд стоимости для этой модели, уйдя с молотка за 3,49 млн фунтов стерлингов (около $4,7 млн). Об этом пишет focus.ua.

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Самым дорогим Porsche 911 Carrera этой модели стал экземпляр, который более двух десятилетий провел в гараже без эксплуатации. Автомобиль не мыли даже после того, как его обнаружили, поэтому кузов остался покрытым толстым слоем пыли и грязи.

Один из двух в мире

Высокую цену объясняет, прежде всего, исключительная редкость автомобиля. Porsche выпустила всего два экземпляра дорожной версии 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion.

Модель была создана на базе гоночного Porsche 911 Carrera RSR 3.8, но адаптирована для использования на дорогах общего пользования. Автомобиль получил отделанный красной кожей салон, однако сохранил каркас безопасности, массивное заднее антикрыло, спортивную подвеску и мощные тормоза.

Пробег всего 10 километров

Еще одной особенностью спорткара стало его практически новое состояние. На одометре автомобиля зафиксировано всего 10 км пробега.

Известно, что в 1996 году купе доставили первому владельцу в Великобритании, после чего оно почти 20 лет простояло в гараже. Именно поэтому автомобиль называют настоящей «капсулой времени».

Мощный атмосферный двигатель

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion оснащен атмосферным 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 380 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

При массе всего 1210 кг спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Именно сочетание исключительной редкости, минимального пробега и почти полностью сохранившегося заводского состояния сделало этот Porsche одним из самых дорогих классических автомобилей марки, когда-либо проданных на аукционе.