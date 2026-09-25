Ставка на гибриды: Honda вкладывает 2,5 миллиарда долларов в новый завод и готовит огромные кроссоверы

О масштабных планах японского бренда сообщает Nikkei Asia. Вместо того чтобы вкладывать все деньги в электромобили, Honda решила резко сменить курс. Компания уже отменила планы на две полностью электрические модели из линейки "0 Series" и теперь делает серьезную ставку на гибриды, пользующиеся сейчас безумным спросом.
Для украинских водителей это означает одно: гибридных Honda на вторичном рынке, активно везущих авто из США, станет значительно больше.
Какие модели будут собирать на новом заводе
Ожидается, что новое предприятие сможет производить до 250 тысяч автомобилей в год. Главный фокус сделают на больших премиальных кроссоверах. В частности, на конвейере должно стать следующее поколение Acura MDX, которое переедет на новую общую платформу.
Но самое интересное другое: инсайдеры говорят о разработке флагманского трехрядного кроссовера "Acura XL", который будет конкурировать с Lexus TX. Также Honda может запустить в производство гигантский. Pilot XXL"– он будет примерно на 20 сантиметров длиннее актуальной модели. Запуск завода планируется на 2030 год, а выпуск гиганта Pilot– на начало 2032 года.
Гибридное наступление уже началось
- Интересно, что смена стратегии касается не только будущих гигантов. Как мы уже рассказывали раньше, Honda ускоряет запуск гибридных установок пятого поколения.
- Первым новую систему с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами получит популярный у нас CR-V Hybrid. Его производство стартует уже в феврале 2027 года.
- Новая платформа станет легче на 90 килограммов, а фирменная система Honda Motion Management System существенно улучшит управляемость, автоматически корректируя работу тормозов и электромоторов в поворотах.