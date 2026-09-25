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Ставка на гибриды: Honda вкладывает 2,5 миллиарда долларов в новый завод и готовит огромные кроссоверы

Honda планирует инвестировать 2,5 миллиарда долларов в строительство нового завода для гибридных автомобилей в Огайо. Компания упразднила выпуск нескольких электромобилей, чтобы сосредоточиться на производстве крупных кроссоверов, которые впоследствии массово попадут и на наш рынок.
Honda делает ставку на гибриды и инвестирует 2,5 миллиарда долларов в новый завод в США
Данила Северенчук
logo25 сентября, 16:00
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О масштабных планах японского бренда сообщает Nikkei Asia. Вместо того чтобы вкладывать все деньги в электромобили, Honda решила резко сменить курс. Компания уже отменила планы на две полностью электрические модели из линейки "0 Series" и теперь делает серьезную ставку на гибриды, пользующиеся сейчас безумным спросом.

Для украинских водителей это означает одно: гибридных Honda на вторичном рынке, активно везущих авто из США, станет значительно больше.

Какие модели будут собирать на новом заводе

Ожидается, что новое предприятие сможет производить до 250 тысяч автомобилей в год. Главный фокус сделают на больших премиальных кроссоверах. В частности, на конвейере должно стать следующее поколение Acura MDX, которое переедет на новую общую платформу.

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Но самое интересное другое: инсайдеры говорят о разработке флагманского трехрядного кроссовера "Acura XL", который будет конкурировать с Lexus TX. Также Honda может запустить в производство гигантский. Pilot XXL"– он будет примерно на 20 сантиметров длиннее актуальной модели. Запуск завода планируется на 2030 год, а выпуск гиганта Pilot– на начало 2032 года.

Гибридное наступление уже началось

  • Интересно, что смена стратегии касается не только будущих гигантов. Как мы уже рассказывали раньше, Honda ускоряет запуск гибридных установок пятого поколения.
  • Первым новую систему с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами получит популярный у нас CR-V Hybrid. Его производство стартует уже в феврале 2027 года.
  • Новая платформа станет легче на 90 килограммов, а фирменная система Honda Motion Management System существенно улучшит управляемость, автоматически корректируя работу тормозов и электромоторов в поворотах.
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