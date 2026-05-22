Какие бренды концерна Stellantis станут приоритетными в ближайшие годы

Главный исполнительный директор Антонио Филоза объявил, что общий объем инвестиций в рамках программы составит 60 миллиардов евро (около 70 миллиардов долларов по текущему обменному курсу). Главной особенностью новой доктрины стал радикальный пересмотр системы финансирования брендов.

В заявлении концерна говорится, что руководство решило сосредоточить основные капиталовложения только на марках, которые обладают наибольшим потенциалом прибыльности и глобального масштабирования. План призван оптимизировать использование капитала, полностью устранить дублирование инженерных затрат и обеспечить долгосрочный прибыльный рост.

Финансовый фундамент стратегии предусматривает достижение общего дохода концерна в размере 190 миллиардов евро и обеспечение рентабельности инвестиций на уровне 7% к 2030 году. Руководство определило шесть основных направлений: более четкое управление портфелем брендов, инвестиции в глобальные платформы, развитие партнерств, оптимизация производственного присутствия, совершенство исполнения и расширение возможностей региональных команд.

Новая иерархия брендов: глобальные лидеры и региональные игроки

Согласно утвержденному плану, Stellantis выделил четыре бренда, которые получили статус глобальных. Речь идет о Jeep, Ram, Peugeot и FIAT.

Именно на эти марки, а также на подразделение коммерческого транспорта Pro One, будет направлено 70% от общего объема инвестиций. Эти бренды будут иметь наибольший потенциал коммерческого масштабирования и первыми будут получать все новейшие глобальные разработки концерна.

В то же время такие известные марки, как Chrysler, Dodge, Citroёn, Opel и Alfa Romeo, переходят в категорию брендов второго уровня. Они сохранят свои позиции на ключевых для себя рынках и будут пользоваться общими архитектурными активами концерна, однако их финансирование будет координироваться по остаточному принципу, с упором на локальную уникальность.

Львиная доля общих средств на развитие продуктов – 60% от 36 миллиардов евро, выделенных на бренды – будет направлена на рынок Северной Америки для расширения покрытия и запуска бюджетных моделей. Еще более радикальные изменения ждут премиальные европейские марки.

Исторические бренды DS и Lancia отныне переходят под прямое административное и инженерное управление компаний Citroën и FIAT соответственно. Их будут развивать как узкоспециализированные нишевые продукты, ориентированные преимущественно на внутренние рынки Франции и Италии. Для чисто люксового бренда Maserati готовят отдельную дорожную карту развития с добавлением двух новых моделей E-сегмента, которую руководство обещает подробно представить в Модене в декабре 2026 года.

Масштабное обновление модельного ряда и мультиэнергетические платформы

В период до 2030 года Stellantis планирует осуществить масштабное продуктовое наступление, запустив более 60 абсолютно новых моделей автомобилей и проведя 50 глубоких рестайлингов существующих машин во всех сегментах. Структура новой линейки будет максимально гибкой и будет включать:

29 чистых электромобилей (BEV);

15 плагин-гибридов или электрокаров с удлинителем хода (PHEV/EREV);

24 классических самозарядных гибрида (HEV);

39 автомобилей с традиционными ДВС или технологией “мягкого” гибрида (ICE/MHEV).

Более 24 миллиардов евро будет инвестировано в унифицированные глобальные модульные архитектуры и новые технологии. Накануне объявления стратегического плана концерн представил совершенно новую глобальную модульную платформу STLA One. Эта архитектура ориентирована на различные типы силовых агрегатов и сегментов и разработана для максимизации конкурентоспособности – к 2035 году она станет основой для более двух миллионов автомобилей.

Также в 2027 году состоится релиз трех фундаментальных цифровых технологий со встроенным искусственным интеллектом: центральной операционной системы STLA Brain, интерактивного салона STLA SmartCockpit и системы автономного вождения STLA AutoDrive. К 2030 году каждая третья машина концерна будет иметь минимум одну из этих систем.

Сокращение мощностей в Европе и альянсы с китайскими брендами

Важной частью плана является оптимизация производственных площадок. В Европе концерн планирует сократить избыточные производственные мощности более чем на 800 000 автомобилей в год, чтобы повысить загрузку оставшихся заводов,, с 60% до 80%. Французский завод в Пуасси будет полностью перепрофилирован под другие индустриальные задачи.

Вместо заключения одного крупного слияния, Stellantis планирует активно использовать активы многих меньших альянсов и совместных предприятий. В рамках совместной компании Leapmotor International планируется наладить совместное производство автомобилей на испанских заводах в Мадриде и Сарагосе, что соответствует будущим нормам локализации “Made-in-Europe”.

Совместное предприятие с китайским концерном Dongfeng будет производить две модели Peugeot и две модели Jeep в Китае для местного рынка и экспорта, а также планирует создать европейское СП для распределения мощностей на заводе во французском Ренне.

На итальянском заводе в Помильяно планируется запустить серийное производство совершенно нового семейства компактных городских электромобилей под рабочим названием E-Car. Партнерство с компанией Tata призвано усилить позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке, тогда как Jaguar Land Rover станет новым стратегическим партнером для проектов в Соединенных Штатах.

Кроме того, подписан ряд соглашений в сфере вычислительной архитектуры, программного обеспечения, систем помощи водителю и аккумуляторных технологий. Среди ключевых технологических партнеров указаны компании Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, NVIDIA, Uber, Mistral AI и CATL. Внедрение инструментов ИИ на всех этапах проектирования позволит значительно ускорить полный цикл создания автомобиля от первых эскизов до конвейера – с нынешних 40 месяцев до 24 месяцев.