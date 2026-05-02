Stellantis может стать проводником для китайского люксового бренда Hongqi на рынок Европы

Как сообщает Carscoops, по имеющейся информации, диалог между компаниями ведется при посредничестве совместного предприятия Leapmotor. Структура такого взаимодействия выглядит логичной, учитывая распределение акций: Stellantis владеет 20% долей в Leapmotor, тогда как материнская группа бренда Hongqi – концерн FAW Group, удерживает 5%.

Такое партнерство имеет целью помочь Hongqi реализовать амбициозный план: вывести на европейский рынок более десяти новых моделей электромобилей и гибридов до 2028 года. Кроме экономии сотен миллионов долларов на строительстве собственного завода, локальная сборка в Испании позволит китайскому бренду избежать высоких пошлин ЕС на импорт готовых авто.

Stellantis как площадка для китайских партнеров

Представители Stellantis официально не подтверждают детали сделки, однако отмечают, что ведут переговоры со многими игроками отрасли по всему миру. Кроме Hongqi, концерн якобы обсуждал возможное сотрудничество с такими гигантами, как Dongfeng, Xpeng и Xiaomi В частности, переговоры с Dongfeng могут касаться использования недозагруженных европейских заводов в обмен на производство моделей европейского концерна в Китае.

История и амбиции бренда Hongqi