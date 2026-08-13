Stellantis запатентовал заднюю дверь, которая может превратить хэтчбек или седан в пикап

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Peugeot 508 PSE
Как сообщает Carscoops, если такое решение когда-нибудь появится на серийном автомобиле, оно фактически позволит использовать заднюю часть кузова по принципу грузовой платформы пикапа.
Простейшая часть конструкции – нижняя секция задней двери. Она откидывается вниз и формирует горизонтальную платформу, подобную заднему борту пикапа. Это позволяет перевозить длинные предметы, которые не поместились внутри обычного хэтчбека или седана. К примеру, часть груза могла бы выступать за пределы кузова, опираясь на опущенный борт. Однако именно вторая часть конструкции делает патент Stellantis необычным.
Верхняя секция складывается на крышу
Верхняя часть задней двери должна открываться гораздо дальше, чем обычная крышка багажника или дверь хэтчбека. В крайнем положении она переворачивается и ложится практически горизонтально на крышу автомобиля. Таким образом заднее отверстие кузова остается полностью открытым, а верхняя секция не перекрывает пространство над грузом.
В патенте предусмотрена система фиксации этой части. Верхнюю секцию можно закрепить на крыше с помощью специальной планки и петли. Конструкция потенциально позволила значительно увеличить длину груза, который можно перевозить в обычном легковом автомобиле.
Вопросы к аэродинамике
В то же время предложена Stellantis система имеет очевидный компромисс. В открытом положении верхняя часть задней двери оказывается на крыше автомобиля, что может заметно изменять характер воздушного потока вокруг кузова. Особенно актуальным это может быть для электромобилей, где аэродинамическая эффективность оказывает непосредственное влияние на запас хода. Не считая того, для серийного внедрения понадобилась бы непростая конструкция петель, фиксаторов и, возможно, дополнительных частей жесткости.
Пока это только патент
- Подача патента не означает автоматического появления технологии на серийных автомобилях. Stellantis может продолжить его разработку, использовать отдельные технические решения в будущих моделях или вообще отказаться от проекта.
- Впрочем, сама идея интересна тем, что позволяет добавить грузовые возможности пикапа к автомобилю без полного изменения конструкции кузова. Станет ли такая система реальной альтернативой традиционному пикапу– пока неизвестно.