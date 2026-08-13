Stellantis запатентовал заднюю дверь, которая может превратить хэтчбек или седан в пикап

Как сообщает Carscoops, если такое решение когда-нибудь появится на серийном автомобиле, оно фактически позволит использовать заднюю часть кузова по принципу грузовой платформы пикапа.

Простейшая часть конструкции – нижняя секция задней двери. Она откидывается вниз и формирует горизонтальную платформу, подобную заднему борту пикапа. Это позволяет перевозить длинные предметы, которые не поместились внутри обычного хэтчбека или седана. К примеру, часть груза могла бы выступать за пределы кузова, опираясь на опущенный борт. Однако именно вторая часть конструкции делает патент Stellantis необычным.

Верхняя секция складывается на крышу

Верхняя часть задней двери должна открываться гораздо дальше, чем обычная крышка багажника или дверь хэтчбека. В крайнем положении она переворачивается и ложится практически горизонтально на крышу автомобиля. Таким образом заднее отверстие кузова остается полностью открытым, а верхняя секция не перекрывает пространство над грузом.

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В патенте предусмотрена система фиксации этой части. Верхнюю секцию можно закрепить на крыше с помощью специальной планки и петли. Конструкция потенциально позволила значительно увеличить длину груза, который можно перевозить в обычном легковом автомобиле.

Вопросы к аэродинамике

В то же время предложена Stellantis система имеет очевидный компромисс. В открытом положении верхняя часть задней двери оказывается на крыше автомобиля, что может заметно изменять характер воздушного потока вокруг кузова. Особенно актуальным это может быть для электромобилей, где аэродинамическая эффективность оказывает непосредственное влияние на запас хода. Не считая того, для серийного внедрения понадобилась бы непростая конструкция петель, фиксаторов и, возможно, дополнительных частей жесткости.

Пока это только патент