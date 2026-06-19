Stellantis запускает доступные фургоны для бизнеса: в кабине находится только один водитель

На рынок выйдут четыре новинки, что порадует поклонников Fiat Professional Doblò EasyPRO, Citroën Berlingo Van FIRST, Opel Combo Start и Peugeot Partner Active. Предлагаемые " коммерсанты" ориентированы на предпринимателей, службы доставки и корпоративные автопарки, которым нужен практичный, надёжный и доступный рабочий автомобиль без переплаты за лишние опции.

Несмотря на разные бренды, все фургоны построены на общей платформе и обладают одинаковыми ключевыми характеристиками. Об этом рассказывает sustainabletruckvan.com.

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Ставка на практичность

В Stellantis решили сосредоточиться на том, что действительно важно для бизнеса: полезном пространстве, функциональности и низкой стоимости эксплуатации. В салоне появилась модернизированная приборная панель, больше мест для хранения и износостойкие материалы отделки.

Покупателям обещают до 1 тонны грузоподъемности, два варианта длины кузова и грузовой отсек объемом от 3,3 до 4,4 куб. м. Различия сводятся преимущественно к дизайну и позиционированию каждой марки.

Stellantis Pro One представила новое поколение компактных фургонов, основанное на концепции, что большинство водителей фургонов большую часть времени работают самостоятельно. Фото: Stellantis

Кабина как мобильный офис

Фургоны получили систему трансформации пассажирского сиденья Flexiseat/Moduwork, которая позволяет увеличить полезный объем на 0,5 куб. м. Также предусмотрен складной столик Modutable для работы с ноутбуком или документами, многочисленные ниши для хранения вещей и розетка на 230 В.

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Если говорить подробнее и конкретнее, то это модельный ряд начального уровня, который, несомненно, отличается своей гибкостью, начиная с того, что мы считаем самой интересной новой особенностью новых компактных фургонов: так называемого Flexiseat – складного модульного пассажирского сиденья, которое позволяет увеличить объем грузового пространства, создавая дополнительное место во время самостоятельного путешествия.

К нему добавляется так называемый "Modutable" , разработанный как практичная опора для мобильного офиса или как поверхность для отдыха во время перерывов. Вот, вкратце, дополнительные решения, предложенные Stellantis, которая также обеспечивает розетку на 220 вольт в новой линейке для питания электронных устройств.

Кабину разработчики уже предлагают в различных версиях с адаптацией под потребности и специфику бизнеса. Фото: Stellantis

Moduconsole – центральная консоль, которую можно мгновенно снять и легко поместить в грузовой отсек, оснащена подстаканниками и закрытым отделением для хранения вещей.

Dashbox – приборная панель с двумя закрытыми отделениями для хранения вещей и подстаканниками.

Drivedrawer – ящик под сиденьем для хранения электронных устройств.

Moduwork – конфигурация с третьим центральным сиденьем, вмещающая до трех человек. Когда центральное сиденье не требуется, оно трансформируется для повышения функциональности: оно имеет закрытый отсек и может быть объединено с пассажирским сиденьем и складным столиком, либо же пространство можно использовать для перевозки длинномерных предметов.

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Электромотор или дизель



Линейка силовых агрегатов включает электрическую версию мощностью 136 к.с. с запасом хода до 270 км по циклу WLTP, а также дизельные двигатели мощностью 100 и 130 к.с. и бензиновый двигатель мощностью 110 к.с.

"Все модели с двигателем внутреннего сгорания оснащены механической коробкой передач. А в следующем году – деталь, которая не совсем является незначительной – также появится версия новых фургонов в виде 48-вольтовой мягкой гибридной версии, — отмечают разработчики Stellantis

Какой логотип выбрать, в какой моторной версии дальше развивать бизнес и какой тип компоновки кабины заказать – зависит не только от личных предпочтений, но и от направления предпринимательской деятельности. Фото: Stellantis

Старт продаж

Новые Opel Combo Start, Citroën Berlingo Van First и Fiat Doblò EasyPRO появятся на европейском рынке во второй половине 2026 года.

Прием заказов начнется в сентябре, а первые поставки клиентам запланированы на ноябрь.