Стоимость километра пути на автомобиле с разным двигателем снова изменилась: что выгоднее

Подорожание топлива в 2026 году заставило по-новому посмотреть на расходы автомобилистов. Но изменения ценников на украинских заправках и зарядных станциях для электромобилей происходят ежедневно. Ранее мы считали, сколько стоит 100 км на бензине, дизеле, газе и электро. Однако ситуация постоянно меняется.

По расчетам Института исследований авторынка, стоимость 100 км пробега сегодня существенно зависит не только от типа двигателя, но и от того, где именно водитель "заправляется" - на АЗС или от розетки.

Сколько реально стоит 100 км

Чтобы сравнение было максимально корректным, за основу взяли одну платформу - Volkswagen Golf с различными типами силовых установок.

При средних ценах апреля 2026 года картина выглядит так:

Бензиновый Golf с расходом около 7 литров на 100 км требует примерно 511 грн. Дизельная версия с расходом 5,5 л - около 495 грн.

Автомобиль с ГБО, который потребляет около 10,5 литра газа плюс немного бензина, уже выходит дороже - около 540 грн на 100 км.

Самая интересная ситуация с электромобилями. Если заряжать авто дома ночью, 100 км обойдутся лишь примерно в 38 грн. Дневной тариф поднимает эту цифру до 75 грн.

Но на публичных зарядках все иначе: переменный ток дает около 368 грн, а быстрые DC-станции - уже до 455 грн за те же 100 км.

Газ больше не "золотая середина"

Еще несколько лет назад ГБО было безоговорочным лидером по экономии.

Сегодня ситуация изменилась. Из-за роста цены на автогаз он фактически потерял свое главное преимущество и даже стал дороже бензина и дизеля в расчете на 100 км.

Разница пока не критичная, но сам тренд показателен: экономия на газе уже не так очевидна.

Дизель теряет смысл

Дизельные авто традиционно брали низким расходом топлива. Но нынешние цены практически нивелировали это преимущество.

Разница с бензином составляет всего несколько десятков гривен на 100 км. Если добавить более дорогое обслуживание, более сложные системы и потенциальные ремонты - экономическая целесообразность дизеля выглядит все менее убедительной.

Электромобиль: все решает розетка

Электромобили остаются самыми дешевыми в эксплуатации, но только при одном условии - если заряжать их дома.

В таком сценарии разница в расходах может достигать десятков раз по сравнению с авто на ДВС.

Но если пользоваться исключительно публичными быстрыми зарядками, экономия почти исчезает. Стоимость 100 км приближается к бензиновым и дизельным авто.

Фактически электромобиль в 2026 году - это история не о технологии, а о доступе к дешевой электроэнергии.

Электромобиль выгодно заряжать дома. Фото Freepik

Что это означает для водителя

Сегодня главный вопрос звучит не “какой двигатель лучше”, а “где и как вы заправляетесь”.

Владелец электромобиля с домашней зарядкой имеет минимальные расходы. Тот, кто зависит от быстрых станций - уже играет в другой экономике.

Газ больше не гарантирует экономии, а дизель теряет свое традиционное преимущество.