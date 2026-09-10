Стоит как квартира в Киеве: Aston Martin показал свой первый дорожный мотоцикл

ФОТО: Aston Martin|
Aston Martin AMB 002 Roadster
О выходе новинки сообщает издание Road & Track. Британский производитель люксовых авто снова объединил усилия с французским мотоателье Brough Superior.
Если их предыдущий совместный проект 2019 был исключительно трековой игрушкой, то новый AMB 002 Roadster получил допуск на дороги общего пользования.
Конечно, это не тот транспорт, на котором вы будете ездить в офис или дачу. Стоимость такого аппарата стартует от 122 тысячи евро. За эти деньги в Украине можно купить роскошную квартиру или несколько новых премиальных кроссоверов. Но для коллекционеров это настоящая находка, ведь выпустят всего 300 таких экземпляров. Тем более что спрос на мотоциклы в Украине. постоянно растет.
Технологии от суперкаров
Технически байк ближе к автомобилям, чем кажется на первый взгляд. Вместо обычной трубчатой рамы здесь использовали конструкцию, выточенную из цельного куска титана. Это дало идеальное развлечение 50:50.
Движущей силой стал 1083-кубовый двигатель V-Twin с жидкостным охлаждением, выдающий 130 лошадиных сил. Тяг хватит с головой, ведь мотор настроили именно для уверенной езды по городу и трассе, а не только для гоночных рекордов.
Облик мотоцикла рисовали дизайнеры Aston Martin, который снова на грани банкротства. Карбоновый кузов, аэродинамические "зябра" для охлаждения и фирменные задние фонари прямо отсылают к гиперкарам Valkyrie и Valhalla.
Собирают каждый байк вручную во французской Тулузе, а первые клиенты получат свои заказы ближе к концу 2027 года.