Стоит как квартира в Киеве: Aston Martin показал свой первый дорожный мотоцикл

О выходе новинки сообщает издание Road & Track. Британский производитель люксовых авто снова объединил усилия с французским мотоателье Brough Superior.

Если их предыдущий совместный проект 2019 был исключительно трековой игрушкой, то новый AMB 002 Roadster получил допуск на дороги общего пользования.

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Конечно, это не тот транспорт, на котором вы будете ездить в офис или дачу. Стоимость такого аппарата стартует от 122 тысячи евро. За эти деньги в Украине можно купить роскошную квартиру или несколько новых премиальных кроссоверов. Но для коллекционеров это настоящая находка, ведь выпустят всего 300 таких экземпляров. Тем более что спрос на мотоциклы в Украине. постоянно растет.

Технологии от суперкаров

Технически байк ближе к автомобилям, чем кажется на первый взгляд. Вместо обычной трубчатой рамы здесь использовали конструкцию, выточенную из цельного куска титана. Это дало идеальное развлечение 50:50.

Движущей силой стал 1083-кубовый двигатель V-Twin с жидкостным охлаждением, выдающий 130 лошадиных сил. Тяг хватит с головой, ведь мотор настроили именно для уверенной езды по городу и трассе, а не только для гоночных рекордов.

Облик мотоцикла рисовали дизайнеры Aston Martin, который снова на грани банкротства. Карбоновый кузов, аэродинамические "зябра" для охлаждения и фирменные задние фонари прямо отсылают к гиперкарам Valkyrie и Valhalla.

Собирают каждый байк вручную во французской Тулузе, а первые клиенты получат свои заказы ближе к концу 2027 года.