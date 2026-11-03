Стоит ли ехать на более дешевую АЗС: считаем для заправки на 10, 40 литров и в год

За мониторингом Консалтинговой группы «А-95», опубликованным enkorr, 28 октября 2026 года литр LPG стоил 52,45 грн. в сети-дискаунтере и 58,90 грн. на премиальных АЗК. Через неделю газ подорожал в обоих видах сетей, но разными темпами: на 2,50 и 5,40 грн/л соответственно. Так что разница между ними выросла с 3,55 до 6,45 грн/л.

Сколько это в гривнах на одном и том же маршруте

Возьмем автомобиль с расходом 10 л LPG на 100 км. По ценам дискаунтера, сотня километров стоит 524,50 грн, по ценам премиума 589 грн. В таблице меняется только место заправки: автомобиль, маршрут и расход в обоих случаях одинаковы. Считаем расходы на газ без персональных скидок; бензин для запуска в обоих сценариях одинаков, поэтому на разницу не влияет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Годовой пробег Газа за год Дискаунтер 52,45 грн/л Премиум, 58,90 грн/л Разница за год 10 000 км 1000 л 52 450 грн 58 900 грн 6 450 грн 15 000 км 1 500 л 78 675 грн 88 350 грн 9 675 грн 20 000 км 2 000 л 104 900 грн 117 800 грн 12 900 грн 30 000 км 3000 л 157 350 грн 176 700 грн 19 350 грн

Разница 6,45 грн/л - это срез за конкретный день. По данным того же мониторинга, с начала года по 28 октября разрыв между этими сетями составил в среднем 3,90 грн/л.

Если для ориентира взять эту величину, водитель с пробегом 20 000 км и расходом 10 л/100 км сэкономил бы 7 800 грн. Оба расчета показывают, как цена литра влияет на бюджет; ни один не является прогнозом на следующие 12 месяцев.

А если это Fusion, Rogue или Corolla?

Возьмем тот же пробег ( 20 000 км в год) и сценарии для трех бензиновых автомобилей 2020 года. Если Ford Fusion 2.5 или Nissan Rogue 2.5 после переоборудования тратит 12 л газа на 100 км, за год владелец купит 2 400 л. При разнице 6,45 грн на литре выбор АЗС даст 15 480 грн экономии. Для Toyota Corolla 1.8 с расходом 9 л/100 км– это 1 800 л и 11 610 грн соответственно.

Это условный расход, поэтому самый точный расчет дадут собственные чеки: умножьте количество заправивших за месяц литров на разницу цен после скидок. Если же оборудование еще не установлено, к расчету следует добавить монтаж и обслуживание. Авто24 объяснял, сколько стоит поставить газ на авто и когда окупается ГБО.

Стоит ли ехать на более дешевую АЗС специально?

Если обе станции по дороге, заправка 40 л по более низкой цене оставит в кошельке 258 грн. Предположим, что до более дешевой АЗС нужно проехать 10 лишних километров в общей сложности, вместе с возвращением на маршрут. За расход 10 л/100 км на этот крюк пойдет литр газа. Оценим его по цене более дешевой станции – 52,45 грн. Экономия на заправке уменьшится до 205,55 грн без учета времени и износа авто.

А вот если планируете долить только 10 л, начальная выгода составляет 64,50 грн. После того же крюка останется 12,05 грн. Поэтому перед поворотом к более дешевой колонке следует знать две цифры: сколько литров войдет в баллон и сколько лишних километров придется проехать.