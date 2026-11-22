Как сообщает информационный бюллетень FLETTE со ссылкой на экспертов аналитической группы The Profit Mind, для масштабного исследования рынка было изучено около 760 тысяч актуальных предложений по продаже машин 2021 – 2025 годов выпуска. Специалисты решили выяснить так называемый эффект бренда, взяв за основу родственные модели испанских марок Cupra и Seat.

Чтобы сравнение было максимально честным, аналитики отвергли разницу в комплектациях. Автомобили сопоставляли по году выпуска, пробегу, типу топлива и мощности двигателя с минимальным шагом в 25 лошадиных сил.

Первоначально общая разница в прайсах на рынке достигала впечатляющих 21 процента. Однако после тщательного отсеивания и сравнения идентичных машин разрыв сократился до 8,5–11 процентов. То есть, если вы ищете подержанный кроссовер или хэтчбек, то условный Cupra Leon или Ateca обойдется вам примерно на десять процентов дороже технически аналогичного Seat.

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Не только испанцы

Интересно, что такая доплата за имидж не уникальная фишка только одного концерна. Исследователи провели параллели с другими родственными марками, сравнив ценообразование на модели VW и Skoda, а также Toyota и Suzuki.

Результат оказался предсказуемым: разница в ценах на аналогичные машины этих брендов держится в таком же диапазоне от шести до двенадцати процентов.

" Процентная доплата остается стабильной в течение как минимум трех с половиной лет и не исчезает автоматически со старением автомобиля, – отмечают авторы исследования.

За что еще мы платим

Конечно, списывать всю разницу исключительно на магию логотипов было бы несправедливо. К примеру, в случае с той же Cupra Ateca часть переплаты формирует более богатую стандартную оснастку, которую эксперты оценивают примерно в 1760 евро.

Также следует понимать, что анализ базируется на ценах по объявлениям, а не на реальных суммах сделок. В статистику не попали личные скидки от дилеров, результаты торга у капота либо издержки на маркетинг.

Однако главный вывод остается неизменным: при прочих равных условиях только принадлежность к более престижной марке позволяет продавцам подержанных авто ставить существенно более высокий ценник.