Стоит ли покупать дешевые китайские шины: разница в торможении на 20 метров

Немецкий AUTO BILD проанализировал результаты актуальных тестов зимних и всесезонных шин, сосредоточившись, прежде всего, на торможении на мокрой дороге.

Для всесезонных моделей использовали размер 225/45 R17, а для зимних – 245/45 R19. Результат оказался гораздо интереснее простого противопоставления "дорогие европейские против дешевых китайских".

Не все дешевые азиатские шины одинаковы

Понятие "китайские шины" часто используют слишком широко, ведь в эту условную категорию попадают производители совершенно разного уровня и даже из разных стран.

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Giti и GT Radial происходят из Сингапура, Nankang – из Тайваня, а Linglong действительно является китайским производителем. В то же время все они конкурируют в более доступном сегменте и часто воспринимаются покупателями как альтернатива премиальным европейским, японским или американским маркам.

За последние годы разница действительно сократилась. AUTO BILD отмечает, что Linglong, Giti и GT Radial заметно улучшили характеристики и сегодня уже не выглядят безнадежно на фоне более дорогих конкурентов. Однако ниже по цене остается большая группа марок типа Tracmax, Sunny, Black Arrow, Lanvigator, Autogreen, Goodride, Westlake и Arivo, результаты которых в отдельных дисциплинах значительно слабее.

Похожую картину Auto24 недавно видел в большом тесте зимних шин для кроссоверов 2026 года. Недорогой Linglong Sport Master Winter там смог приблизиться к более дорогим моделям в части испытаний, в то время как другие бюджетные шины имели значительно большие проблемы на мокрой дороге.

На всесезонных шинах разница достигла 20 метров

Лучшее отличие видно во время экстренного торможения на мокром асфальте со скорости 100 км/ч.

Самый короткий путь показала Toyo Celsius 2 – автомобиль остановился за 42,1 метра. Vredestein понадобилось 42,8 метра, Bridgestone – 42,9 метра.

Лучшие недорогие азиатские модели отстали не катастрофически, но разница уже заметна. Linglong Sport Master 4S остановил автомобиль за 47,3 метра, то есть на 5,2 метра позже Toyo. GT Radial ClimateActive показал 48,1 метра, а Giti AllSeason AS2 – 48,7 метра.

Пять-шесть метров во время обычной поездки звучат не слишком драматично, но при экстренном торможении это примерно длина большого автомобиля. Именно в этом месте экономия на шинах начинает превращаться в очень практический вопрос безопасности.

Auto24 уже сравнивал всесезонные шины разных производителей, и там также самая большая разница между дорогой и дешевой моделями проявилась именно на мокрой дороге. В том тесте бюджетная Fronway продолжала двигаться примерно со скоростью 45 км/ч в момент, когда автомобиль на Bridgestone уже полностью остановился.

Самые дешевые всесезонные шины останавливались значительно позже

Дальше результаты становятся гораздо менее приятными. Tracmax понадобилось 52,9 метра, Black Arrow – 55,7, Sunny – 56,5, Lanvigator – 57,6, а Autogreen – 58,3 метра.

Goodride остановился через 60,5 метра, Westlake – через 60,7, а худший результат показал Arivo – 62,2 метра.

Итак, между лучшими Toyo и Arivo образовалась разница в 20,1 метра. Когда автомобиль на Toyo уже стоит, машина на самой дешевой шине продолжает двигаться почти на длину четырех средних легковушек.

Для водителя это нагляднее показатель, чем абстрактная разница в баллах теста, ведь двадцать метров могут означать разницу между остановкой перед препятствием и серьезным столкновением.

С зимними шинами картина похожа

В зимнем тесте торможение на мокрой дороге проводилось со скорости 80 км/ч, и здесь лучшие результаты снова показали дорогие известные марки.

Pirelli остановил автомобиль за 33 метра, Continental – за 33,9, Michelin – за 35,9, Hankook – за 36,3 метра. AUTO BILD

Лучшие представители более доступного сегмента уже отставали примерно на 6-8 метров от Pirelli. GT Radial и Landsail показали по 39,2 метра, Giti – 39,7, Crosswind – 40,5, Linglong – 40,6, а Wanli и Gripmax – по 40,8 метра.

Для многих водителей такой компромисс может быть приемлемым, учитывая разницу в цене, но по крайней мере его следует осознавать еще до покупки.

На дне рейтинга разница уже становится критической

Среди бюджетных зимних шин Goodride остановил автомобиль за 44,6 метра, Sunny – за 44,7, Tourador – за 45,7, а Tracmax – за 46,7 метра.

Еще хуже выступили Leao с результатом 47,5 метра, Rotalla – 47,9, Windforce – 49,3 и Royal Black – 49,7 метра.

Последнему Triangle для полной остановки понадобилось 50,6 метра, то есть на 17,6 метра больше, чем Pirelli.

Подобные результаты уже встречались и в других независимых тестах. Auto24, например, писал об испытаниях летних шин ADAC 2025 года, где один из бюджетных комплектов на мокрой дороге нуждался в остановке на 17 метров больше, чем Continental.

Почему мокрый асфальт настолько показателен.

На сухой дороге даже бюджетная современная шина часто способна обеспечить вполне приемлемое сцепление, особенно, если водитель не ездит агрессивно. Когда между протектором и асфальтом появляется вода, требования к резиновой смеси и конструкции протектора резко возрастают.

Шина должна одновременно вытеснять воду из пятна контакта и сохранять достаточное сцепление с дорожным покрытием. Поэтому недорогие модели нередко хорошо чувствуют себя в одной дисциплине, но резко проигрывают в другой.

Auto24 объяснял это на примере независимых тестов шин, где разница в характеристиках на сухом и мокром покрытии могла быть очень существенно даже между моделями одного класса.

Поэтому оценивать шину только по тому, как хорошо она "держит дорогу" во время обычной езды, рискованно. Критические отличия часто проявляются именно в момент, когда нужно резко затормозить или изменить направление движения под дождем.

Значит ли это, что китайские шины покупать нельзя

Результаты AUTO BILD показывают, что такой вывод был бы слишком упрощенным.

Linglong, Giti и GT Radial уже способны конкурировать с более известными марками гораздо лучше, чем китайские бюджетные шины еще несколько лет назад. В отдельных испытаниях их результаты вполне приличные, хотя до лучших премиальных шин запас все еще остается.

Проблема заключается скорее в самом дешевом сегменте, где покупателя привлекают, прежде всего, ценой, а характеристики на мокрой дороге могут сильно уступать лидерам.

Поэтому при выборе лучше смотреть не столько на страну происхождения или знакомость логотипа, сколько на результаты независимых тестов конкретной модели и нужного типоразмера. Одна китайская шина может оказаться вполне достойным бюджетным вариантом, а другая, схожая по цене и внешности, прибавит к экстренному торможению еще несколько автомобильных корпусов.