Стоит ли ждать новой Mazdaspeed3: официальный ответ Mazda разочарует фанатов скорости

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Mazda3
Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на австралийский портал Drive, слухи о скором дебюте горячего хэтчбека оказались самой обыкновенной выдумкой. Сетью активно распространялась информация, будто японцы готовят радикальную модификацию с турбированным двигателем более чем на 295 лошадиных сил, которая должна навязать конкуренцию признанным лидерам сегмента.
Точку в этих обсуждениях поставил управляющий директор Mazda в Австралии Винеш Бхинди. Во время общения с журналистами он был максимально лаконичен и прямо заявил: "Нет, это только слухи".
Почему бренду не нужен хот-хэтч
Актуальное поколение обычной Mazda 3 увидело свет еще в конце прошлого десятилетия, но возраст модели совершенно не смущает покупателей. Продажи этого компакта сейчас буквально летят в космос: только в октябре спрос вырос на впечатляющие 145,5 процента, а всего с начала года компания реализовала более 36 тысяч таких авто.
Вместо экстремальных спортивных версий, производитель предлагает вполне адекватный компромисс. Под капотом топовых модификаций скрывается 2,5-литровый турбомотор, выдающий 250 сил и солидные 433 Нм крутящего момента, причем клиенты до сих пор могут выбрать классическую шестиступенчатую механику или традиционный автомат в сочетании с полным приводом.
Инженеры Mazda отлично понимают, что для удовольствия от вождения не обязательно иметь под капотом табун из трех сотен лошадей. То, чего актуальной троице может не хватать в абсолютной мощности, она с лихвой компенсирует фирменной управляемостью и настройками шасси.
Наследие, которое трудно забыть
Оригинальная Mazdaspeed3 просуществовала на конвейере всего шесть модельных лет в двух поколениях, с 2007 по 2013 год. Почти 20 лет назад этот 263-сильный хот-хэтч стоил чуть менее 23 тысяч долларов, что с учетом инфляции сегодня составляет около 38 300 долларов.
История модели завершилась в 2014 году, когда бренд перешел на новую философию дизайна Kodo и представил линейку двигателей Skyactiv. Впрочем, современная турбированная версия Mazda 3 уступает легендарному предку только на 13 лошадиных сил, что делает ее вполне достойной альтернативой фанатам динамичной езды.
Глобальные изменения под капотом
Напомним, что японский производитель готовится к серьезной оптимизации своей проворной гаммы. Уже со следующего модельного года компания тихо отправляет на пенсию свой удивительный двигатель Skyactiv-X, совмещавший принципы работы бензинового и дизельного агрегатов.
На смену сложным технологиям придет более прагматичная гибридная система нового поколения Skyactiv-Z. Ожидается, что эта установка на базе 2,5-литрового двигателя дебютирует в конце следующего года под капотом нового поколения кроссовера CX-5, обеспечивая лучшую экономичность и надежность.