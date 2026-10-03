Стоимость страхования автомобилей в Германии изменилась, в том числе для украинцев

Для одних моделей это может означать потенциально более низкие страховые расходы, для других – высшие. В то же время само изменение класса не означает автоматического удорожания или удешевления полиса.

Каждый год Немецкая страховая ассоциация (GDV) перечисляет Typklassen на основе статистики убытков. Для нового расчета учли страховые случаи за 2023 год – 2025 год. В общем, как пишут ADAC да Chip, классификация включает около 33 тысяч вариантов автомобилей.

Кому изменят страховой класс

В страховании гражданской ответственности новая классификация коснется примерно 12,4 млн автомобилей. Около 7,4 млн получат высший класс, а примерно 5,1 млн – низший. Для еще 30 млн машин или 71% класс останется без изменений.

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Существенные изменения встречаются реже: для большинства моделей класс изменяется только на один пункт.

К примеру, Volkswagen T7 Multivan 2.0 TDI улучшает классификацию сразу на два класса. На один класс ниже переходят, в частности BMW 316i, Mercedes GLC 200 4Matic и Skoda Fabia 1.2.

Skoda Rapid 1.2, Citroën C4 1.2 и BMW 330d Touring xDrive опускаются на два класса, а Mercedes CLA 250 E и Audi Q4 35 e-tron – на один.

Что будет с каско

В Teilkasko около 67% автомобилей сохранят свои классы. Приблизительно 400 тысяч машин получат более высокую классификацию, тогда как более 4 млн автомобилей перейдут в низший класс.

У Vollkasko около 67% также останутся без изменений. Приблизительно 29%, или более 7 млн машин, получат низший класс, а около 1 млн – высший.

К примеру, Mercedes GLC 200 4MATIC в полном каско опускается на два класса. Для BMW 316i, Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD, Skoda Fabia 1.2 и Volvo XC60 T8 Hybrid AWD классификация улучшается на один класс.

От чего зависит Typklasse

Класс определяют не просто по цене или мощности автомобиля Для ответственности учитывается, как часто и насколько дороги убытки, связанные с конкретной моделью. В каско важны, в частности, частота повреждений, стоимость ремонта и запчастей.

При этом Typklasse – только один из факторов страховой премии. На конечную цену влияют также регион проживания, статистика ДТП, характеристики водителя, условия договора и вид страхования. Отдельно существуют Regionalklassen, зависящие от статистики убытков в конкретном регионе.

Поэтому новый Typklasse не означает автоматического изменения стоимости полиса. Владельцам автомобилей в Германии следует проверить классификацию именно своей модификации: даже разные двигатели или версии одной модели могут иметь разные страховые классы.