Стратегический путь в Румынию: на Буковине трасса М-19 наконец-то получит мост, ожидавший ремонта полвека

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, строительные работы на объекте начались еще в прошлом году и сейчас переходят в финальную стадию. Специалисты полностью завершили обустройство левого проезда, где установили современную металлическую гофрированную арку ViaCon и залили заарочное пространство бетоном.

Кроме того, дорожники смонтировали железобетонные порталы, расчистили русло реки Котовец и надежно укрепили берега габионами. Пока тяжелая техника работает на правом проезде, где строители монтируют переходные плиты перед укладкой нового асфальта.



Это будет транспортно-пешеходный мост

Для водителей Буковины и не только есть хорошая новость – движение по трассе не перекрывали полностью. Работы выполняют поэтапно, потому автомобили сейчас пустили уже отремонтированной частью моста, а саму рабочую зону безопасно отгородили сдерживающими барьерами и знаками.

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Объект не очень масштабен по объему работ и смете, но для логистики Буковины знаковый. Фото: Госвосстановление

Позаботились и о пешеходах, ведь проект предполагает создание современного безбарьерного пространства. На левой стороне переправы обустроят удобную тротуарную зону полностью адаптированную для маломобильных людей.

История многострадального моста

Стоит отметить, что эта мостовая постройка имеет солидный возраст – ее построили более 70 лет назад. Последнюю серьезную реконструкцию здесь проводили еще в далеком 1977 году, а после разрушительного наводнения 2008 года переправа получила серьезные повреждения и давно нуждалась в капитальном вмешательстве.