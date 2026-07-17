Строительство моста Ямполь – Косеуц завершено на треть: Украина получит еще одну прямую дорогу в Молдову

Строительство началось несколько месяцев назад. На площадке уже завершен значительный комплекс работ по устройству опор и монтажу металлоконструкций будущего моста. Завершить строительство планируют в октябре–ноябре 2026 года.

Об этом новом сооружении между Украиной и Молдовой говорится в пресс-релизах Государственного агентства по восстановлению и развития инфраструктуры и Минразвития.

Каким будет новый мост

Новый пограничный переход станет частью международного пункта пропуска "Ямполь – Косеуц". Общая длина мостового перехода составляет чуть более 1,3 километра.

Характеристики мостового перехода (проект 2021 года):

мост через Днестр – 641 м;

эстакада – 668 м;

общая длина – 1309 м;

две полосы движения;

тротуары с обеих сторон.

Что изменится после открытия

После ввода моста в эксплуатацию маршрут между Винницей и молдавским городом Сорока сократится на 28 км. Ожидается, что это ускорит перевозку грузов и пассажиров, сократит время пересечения государственной границы и улучшит логистику между Украиной и Молдовой.

Кроме того, новый переход должен разгрузить пункт пропуска "Могилев-Подольский – Отач", через который сегодня проходит основной транспортный поток между двумя странами.

Строительство мостового перехода началось всего несколько месяцев назад, а уже выполнена почти треть запланированного. Фото: Агентство восстановления

Часть европейского транспортного коридора

Мост станет элементом интеграции украинской дорожной сети в европейскую транспортную систему TEN-T. Проект также включен в Стратегию развития и строительства приграничной инфраструктуры со странами ЕС и Республикой Молдова до 2030 года.

На строительство временного технологического моста, необходимого для реализации проекта, в 2026 году из резервного фонда государственного бюджета было выделено 383,8 млн грн.