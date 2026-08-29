Subaru Forester научился тратить 6 литров на сотню: тест первого полного гибрида

Мы уже испытывали бензиновый Forester шестого поколения, поэтому базовая машина хорошо знакома. Гибрид не пытается перечеркнуть его характер. Он исправляет две вещи, за которые чаще всего критиковали атмосферный Forester: городской расход горючего и не слишком стремительную реакцию на нажатие газа с низких оборотов.

Почему e-Boxer?

Название e-Boxer для Subaru используется не впервые. Ранее ею обозначали "мягкую" гибридную систему, в которой небольшой электромотор только помогал бензиновому двигателю. Автомобиль мог тихо тронуться или немного проехать на электричестве, но главную работу все равно выполнял бензиновый мотор.

У нового Forester все посерьезнее. Версия SHEV получила последовательно параллельную систему с двумя мотор-генераторами и тяговым электромотором мощностью 90 кВт, или 122 л.с. Это полный гибрид, которому не требуется розетка. Он сам заряжает небольшую батарею во время торможения и работы бензинового двигателя, сам решает, когда ехать на электричестве, а когда – привлекать оппозитник.

Подробнее о новом Subaru Forester

Само слово "сам" здесь придется часто повторять. Отдельной кнопки, позволяющей водителю приказать машине проехать несколько километров без бензина, нет. Да и батарея емкостью 1,1 кВтч для таких подвигов не предназначена. Ее задача проще: накопить энергию, быстро отдать ее во время старта и ускорения, а затем снова зарядиться. Водитель в этот процесс не вмешивается,– может только смотреть на схему потоков энергии и делать вид, что все контролирует. Даже если он нажмет на кнопку EV – авто будет ехать на электричестве, но не долго.

Найдите десять отличий. На самом деле две

Внешне гибрид практически не отличается от бензинового Forester. Самые заметные подсказки: шильдики e-Boxer и 19-дюймовые двухцветные колеса с шинами 235/50 R19. Все бензиновые версии украинской спецификации имеют 18-дюймовые диски.

Остальные признаки касаются не столько гибридной техники, сколько комплектации. В Украине Forester SHEV предлагают только в максимальном исполнении Touring. Поэтому здесь есть черные аэродинамические рейлинги, панорамная крыша, темные корпуса зеркал и богатая оснастка. Если бы не шильдик e-Boxer, отличить гибрид на парковке от бензинового Touring смог бы разве очень внимательный продавец или владелец этого Subaru.

Габариты не изменились: 4670 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1730 мм в высоту. Колесная база составляет 2670 мм, дорожный просвет.– 220 мм. Forester и сейчас выглядит большим, прямоугольным и практичным. Здесь нет дизайнерской акробатики ради фотографии в Instagram. Все продумано для удобства водителя и пассажиров: большие двери, почти вертикальные стойки кузова, широкая площадь остекления и отличная обзорность.

Высокая посадка и обзорность особенно чувствуется после многих современных кроссоверов с узкими окнами и зеркалами, как из косметички. У Subaru зеркала большие, капот хорошо читается с места водителя, а заднее боковое стекло не превращено в декоративную щель. В городе это полезнее половины модных электронных эффектов.

Водитель наконец-то увидел экран

Главное отличие салона гибридной версии расположено прямо перед водителем. Forester SHEV первым в семействе получил полностью цифровую приборную панель. Бензиновые комплектации остались с аналоговыми шкалами и небольшим дисплеем между ними.

Графика здесь не пытается победить компьютерную игру. Большие цифры, понятные индикаторы, схема работы гибридной системы и минимум визуального шума. Но если нужно, на дисплее можно увидеть даже карту с Waze.

В центре салона, как и в бензиновике, остался вертикальный дисплей диагональю 11,6 дюйма. Он поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, показывает навигацию и изображение системы кругового обзора. Камеры не превращают Forester в прозрачный автомобиль, но хорошо помогают у бордюров, камней и других предметов, которые почему-то всегда оказываются именно там, где они не видны с кресла.

Хорошо, что Subaru не отдала экрану все управление. Температура меняется физическими клавишами, отдельно оставившими регуляторы громкости и радио, быстрое включение обогрева стекла. Большие сенсорные кнопки климата всегда расположены внизу дисплея. Чтобы точнее настроить направление движения воздуха или температуру, при нажатии весь блок климата появляется на экране.

Есть лишь небольшая японская шутка. Круглая кнопка сброса суточного пробега расположена почти там, где рука интуитивно ищет запуск двигателя. Первые несколько раз можно очень уверенно обнулить маршрут, вместо того чтобы завести машину. Настоящая кнопка Start лежит чуть ниже и спрятана рулем. Возможно, так Forester воспитывает внимание еще до того, как за дело берется EyeSight.

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Салон, в котором можно жить

Кресла широкие и глубокие, с хорошо выраженной боковой поддержкой. Водительское регулируется электрически в десяти направлениях и имеет память, пассажирское– в восьми. Подушка могла бы быть длиннее для высоких водителей, но в целом посадка удобна, а диапазон регулировок руля позволяет быстро устроиться без компромиссов.

Руль небольшой, с толстым ободом и большим количеством обычных кнопок. После моды на сенсорные площадки это почти роскошь: нажал– получил действие, а не новый повод отвести взор от дороги.

Материалы салона производят взрослое впечатление. В Touring сочетаются натуральная перфорированная кожа и вставки из микрофибровой замши, верхние панели мягкие, декоративные элементы не пытаются блестеть сильнее солнца. Есть панорамный люк, беспроводная зарядка, подогрев руля, передних и задних сидений, двухзонный климат и аудиосистема Harman Kardon с 11 динамиками и сабвуфером. Звучит она действительно хорошо, хотя в тихом гибриде даже новости о пробках начинают звучать слишком торжественно.

Второй ряд остается одним из самых сильных аргументов Forester. Дверь открывается почти под прямым углом, крыша высокая, места для колен много. Наклон спинок регулируется, пол имеет невысокий центральный тоннель, предусмотрены два разъема USB разных типов и двухступенчатый подогрев. Здесь действительно удобно трем пассажирам, а двое могут ехать очень далеко и не требовать остановки каждые полчаса.

Батарея находится под полом багажного отделения, поэтому часть подполья исчезла. Как и запасное колесо. Согласно украинской спецификации, максимальный объем со сложенными сиденьями составляет 1655 л, – на 20 л меньше, чем у бензинового Touring. Потеря небольшая. Спинки складываются в почти ровный пол, их можно откинуть рычагами из багажника, а пятая дверь получила электропривод и бесконтактное открывание.

Toyota помогла, но Subaru сделала по-своему

Subaru давно сотрудничает с Toyota, поэтому использование проверенной гибридной логики не явилось сенсацией. Однако назвать Forester просто Toyota с оппозитным двигателем было бы неправильно.

Под капотом установлен специально адаптированный 2,5-литровый бензиновый Boxer с прямым впрыском. Он развивает 164 л. и 212 Нм. По сравнению с обычным Forester мощность бензиновой части снизилась, ведь здесь она работает по циклу Аткинсона и настроена на эффективную работу в составе гибрида. Тяговый электромотор добавляет 122 л.с. и 276 Нм, доступных без ожидания высоких оборотов. Системная мощность составляет около 194 л.

В трансмиссии работают два мотор-генератора и механизм распределения мощности. Один электрический агрегат в основном отвечает за выработку энергии и запуск бензинового двигателя, второй приводит автомобиль в движение.

На старте Forester пытается использовать электротягу. При равномерном движении бензиновый двигатель работает в самом выгодном режиме и при необходимости заряжает батарею. При ускорении оба источника энергии объединяют усилия, а при замедлении электромотор возвращает часть энергии обратно в аккумулятор.

Подобный принцип мы уже видели у полных гибридов, в частности во время гибридного теста Honda CR-V. Однако Forester имеет свою важную особенность. Его оппозитный двигатель расположен продольно, а задние колеса получают тягу через карданный вал и многодисковую муфту с электронным управлением.

У гибридного Toyota RAV4 задние колеса приводит отдельный электромотор без механической связи с передней осью. Subaru сохранила свою компоновку Symmetrical AWD. Именно поэтому Forester немного тяжелее и не стал чемпионом абсолютной экономичности, зато его реакции на скользком покрытии и вне асфальта остались понятными и предсказуемыми.

В городе он лучше, чем подсказывают цифры

Официальные 9,4 секунды до 100 км/ч не стали сенсацией. Бензиновый Forester выполняет то же упражнение за 9,7 секунды. Преимущество гибрида на бумаге составляет всего три десятых. Однако по нажатию педали разница кажется значительно большей.

Электромотор сразу выдает тягу, поэтому e-Boxer охотно трогается со светофора, без паузы подхватывает после поворота и увереннее встраивается в поток. В различных контрольных заездах мы получали от 9,0 до 9,6 секунды в зависимости от уровня заряда батареи и способа старта. Но главное – не сама "сотня". Главное – первые 30-60 км/ч, которыми водитель пользуется ежедневно.

Бензиновому Foresterу нужно дождаться оборотов и реакции трансмиссии. Здесь нажал – уехал. Разгон линейный, без заметных провалов, а переход между электрической и бензиновой тягой в обычном движении почти незаметен. Оппозитник запускается мягко, без характерного покачивания, а вариатор не кажется отдельным участником переговоров между двигателем и колесами.

Режим Sport обостряет реакцию акселератора, а Intelligent делает ее более спокойной. Превращения в WRX не происходит, но никто и не обещал. Forester просто стал более приятным в тех режимах, где проводит большую часть жизни.

На высокой скорости запас электрической помощи уже не ощущается столь ярко. Максимальная скорость гибрида ограничена на 182 км/ч по сравнению с 205 км/ч в бензиновой версии. Для украинской реальности это скорее информация для таблицы, чем аргумент у дилера.

Тишина, руль и лишние 114 килограммов

Гибридный Touring весит 1761 кг, в то время как бензиновый.– 1647 кг. Дополнительные 114 кг приходится на электромотор, батарею, силовую электронику и более сложную трансмиссию. К тому же гибрид имеет 19-дюймовые колеса с более низким профилем.

Несмотря на это, Forester сохранил главную черту шасси: подвеска остается энергоемкой, но не расшатанной. Она спокойно работает на больших неровностях, не заставляет кузов долго качаться и удерживает автомобиль собранным в быстрых поворотах. Руль не спортивно острый, зато имеет четкий ноль и понятное нарастание усилия. На трассе машину не приходится постоянно ловить мелкими движениями.

Низкое расположение оппозитного двигателя и гибридных компонентов помогает не ощущать добавленную массу как тяжелый рюкзак на крыше. Forester охотно меняет направление, а 19-дюймовые колеса придают точности реакциям. При этом он не потерял способности спокойно ехать по разбитой дороге. Баланс комфорта и контроля остается одним из самых лучших аргументов модели.

Шумоизоляция в шестом поколении стала лучше, а гибрид прибавил к ней собственную тишину. В городе бензиновый двигатель часто выключается, поэтому в салоне лучше слышна аудиосистема, разговор пассажиров и собственные мысли. Последнее иногда даже опасно, но автомобиль здесь ни при чем.

На бездорожье это все еще Forester

Гибридная система не забрала у Forester его главные геометрические и трансмиссионные преимущества. Клиренс остался на уровне 220 мм, задняя ось получает тягу через механический редуктор, а система X-Mode имеет отдельные настройки для снега и грунта и глубокого снега и грязи.

На песке и разбитом покрытии электромотор даже помогает более точно дозировать тягу. Максимальный момент доступен сразу, поэтому автомобиль плавно трогается на подъеме и спокойно проходит участки, где бензиновому двигателю пришлось бы сначала набрать обороты. Электроника быстро притормаживает утратившее сцепление колесо и опрокидывает усилия туда, где оно может быть реализовано.

Владельцу стоит помнить, что вне асфальта Forester не превращается в рамный внедорожник. Но для глубокого снега, песка, мокрой травы, лесной дороги или выезда к загородному дому его возможностей предостаточно. Более важно, что гибрид не сделал поведение машины неестественным. Педаль газа остается предсказуемой, а полный повод работает без драматической паузы.

Сколько бензина он действительно потребляет

Паспорт обещает 6,4 л/100 км в городе, 6,0 л за городом и 6,2 л в смешанном цикле. Обычно к таким цифрам относишься как к прогнозу погоды на месяц вперед – хочется чтобы так было, но ведь это нереально. На этот раз они оказались близки к реальности.

За четыре дня коротких киевских поездок со средней скоростью 27 км/ч бортовой компьютер показал 6,7 л/100 км. При более активной эксплуатации в течение недели с замерами разгона и без попыток установить рекорд бережливости результат составлял 7,2 л/100 км. Маршрут Киев – Умань – Киев с тремя людьми в салоне и скоростью преимущественно 110-130 км/ч завершился показателем 6,5 л/100 км. На спокойной пригородной поездке протяженностью 95 км удалось получить 5,9 л/100 км.

Можно увидеть и 4,5-5,5 л, если двигаться очень ласково и позволять системе чаще выключать бензиновый двигатель. Но это уже спортивная дисциплина для людей, которые радуются зеленому индикатору сильнее зеленого светофора. Честный ориентир для обычной эксплуатации – примерно 6-7 л/100 км.

На трассе преимущество гибрида над бензиновой версией невелико, ведь обе машины двигаются на эффективных оборотах без частых разгонов. В городе разница становится ощутимой. При похожем темпе обычный Forester потребляет около 10-12 л/100 км, тогда как SHEV укладывается в 6,5-7,2 л. Именно светофоры, пробки и короткие разгоны дают гибриду возможность возвращать энергию и чаще использовать электромотор.

Подобную логику демонстрировал и более компактный Honda ZR-V: полный гибрид больше экономит не на пустой трассе, а там, где бензиновый автомобиль постоянно превращает горючее в тепло в тормозах.

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EyeSight внимательнее пассажира справа

Forester получил комплекс EyeSight с тремя камерами, адаптивным круиз-контролем, автоматическим торможением, центровкой в полосе, предупреждением о препятствиях и функцией аварийной остановки, если водитель перестал реагировать. Есть контроль слепых зон, автоматическое торможение при движении назад и система кругового обзора.

Помощники работают мягко и не пытаются вырвать руль во время каждого сближения с разметкой. Адаптивный круиз плавно держит дистанцию, полезно сообщает о начале движения автомобиля впереди и снимает часть напряжения в пробке.

А камера контроля водителя очень пристальная. Стоит подольше посмотреть на центральный экран или в сторону, и машина напоминает, чтобы водитель снова начал следить за дорогой. Иногда хочется ей ответить, что вы только искали нужную кнопку, но Subaru не вступает в дискуссию. Возможно, и к лучшему.

Система также распознает водителя и восстанавливает его настройки – сиденья, зеркал, температуру в салоне и волну радио. Для семейной машины, которой пользуются два человека, это важная функция, которая сохраняет ценное время перед каждым выездом.

Цена вопроса

Согласно официальному украинскому прайсу, Forester 2.5 Hybrid Touring SHEV стоит 2428000 грн. Бензиновый Touring 2026 оценен в 2 121 000 грн. Следовательно, доплата за гибрид составляет 307 000 грн.

Если считать только горючее, быстрого финансового чуда не будет. При реальной экономии около 3-4 л на каждые 100 км разница в цене начнет возвращаться после пробега более 100 тысяч километров, а точная дистанция будет зависеть от стоимости бензина и части городских поездок.

Однако покупатель получает не только более низкий расход. Гибрид быстрее реагирует на газ, плавнее трогается, тише едет по городу, имеет цифровую приборную панель и 19-дюймовые колеса. Поэтому сравнивать его с бензиновым Touring только по чекам с АЗС так же правильно, как оценивать панорамную крышу по количеству сэкономленного салонного освещения.

Вывод

Новый Subaru Forester e-Boxer не стал Toyota в другом кузове. От Toyota он взял опыт постройки полного гибрида, но сохранил оппозитный двигатель, продольную компоновку, карданный вал, Symmetrical AWD и знакомое поведение шасси.

Наибольшее изменение ощущается не на бездорожье и во время паспортного разгона до 100 км/ч. Она проявляется в обычной городской поездке. Forester тихо трогается, быстро реагирует на педаль, не заставляет ждать тяги и привозит на бортовом компьютере цифру, которую владельцы бензиновых Subaru раньше видели разве что после долгого спуска.

Доплата велика, и ради самой экономии горючего покупать SHEV вряд ли стоит. Его смысл в том, что это самый приятный для ежедневной езды Forester: плавный, тихий, технологичный и более экономный, но все еще готов съехать с асфальта без нервного вопроса "а зачем?".

Для давнего поклонника марки это Subaru, который научился новым манерам, но не отрекся от семьи. Для нового покупателя – один из немногих полных гибридов, где экономичность не требовала отказаться от механического полного привода и универсального характера.

Фото: Анна Слоницкая.