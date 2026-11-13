Subaru не сдается и спасает бензиновые моторы: каким будет новый оппозитник с рекордной эффективностью

Как сообщает японское издание Motor-Fan, инженеры марки уже добились первых многообещающих результатов во время закрытых брифингов. Прототип нового агрегата сохранил относительно короткий ход поршня, но благодаря оптимизации генерирует более мощный поток воздуха внутри цилиндров, чем у конкурентов.

Еще в 2024 году Toyota, Mazda и Subaru объявили о совместных усилиях по спасению двигателей внутреннего сгорания. Но вместо создания единого универсального мотора, каждый пошел своим путем: Toyota сфокусировалась на рядных моторах, Mazda развивает роторные технологии, а Subaru осталась верна своей архитектуре.

Секрет рекордной эффективности

Главная задача разработчиков заключается не просто в сохранении классического формата ностальгии ради, а в радикальном улучшении процесса сгорания. Для этого компания внедрила трехмерный анализ, позволяющий точно предсказать распространение пламени после зажигания и избежать детонации.

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Согласно представленным данным, тестовый турбомотор с прямым впрыском имеет вдвое более широкий рабочий диапазон высокой тепловой эффективности по сравнению с нынешними атмосферниками. Это значит, что машина потребляет минимум горючего не только в идеальных условиях, но и во время обычной ежедневной езды.

Турбины, циклы и новые вызовы

Чтобы приблизиться к заветным 50%, инженеры рассматривают использование турбокомпрессора с изменяющейся геометрией. Он улучшает отклик на педаль газа, хотя разработчики признают, что компенсировать турбояму можно и с помощью небольшого электромотора в гибридной системе. Также тестируется цикл Миллера, который снижает температуру выхлопных газов и технологию форкамерного зажигания.

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