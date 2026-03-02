Subaru отзывает почти 70 000 авто в США: владельцам советуют парковаться только на улице

Проблема касается 17 446 экземпляров Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года и 51 707 единиц Subaru Forester Hybrid 2025 модельного года. Все автомобили реализованы на рынке США. Согласно сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причина отзыва - недостаточное уплотнение между корпусом крышки топливного бака и прокладкой, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

В чем опасность

Если бак почти полный, а автомобиль стоит на солнце или при высокой температуре воздуха, топливо расширяется. Это повышает давление в баке, и бензин может просачиваться через заливную горловину. При наличии источника возгорания даже незначительная утечка повышает риск пожара. Subaru сообщает о 33 технических обращениях от дилеров в США, связанные с этой проблемой. В то же время случаев возгорания или пострадавших официально не зафиксировано.

Временные рекомендации для владельцев

Пока дилеры не начнут устанавливать обновленную деталь, компания советует парковать автомобиль только на улице, как можно дальше от зданий и ограничить уровень топлива примерно до 50% объема бака. Фактически это означает, что владельцам придется временно отказаться от хранения авто в гараже.

Какое решение предлагает производитель

Решение дефекта уже подготовлено. Subaru будет устанавливать новую крышку топливного бака с улучшенной прокладкой и дополнительным уплотнительным кольцом. Компания планирует начать официально уведомлять владельцев в конце марта. Все работы будут выполняться бесплатно в дилерских центрах. В то же время новые серийные автомобили, в частности Subaru Crosstrek Hybrid, ближайшие недели уже будут получать обновленную деталь на производстве.

Стоит ли волноваться

Несмотря на громкие формулировки, речь не идет о массовых пожарах или критическом дефекте силовой установки. Речь идет о потенциальной утечке при определенных условиях - полный бак плюс высокая температура. Впрочем, учитывая риск возгорания, регулятор и производитель решили действовать на опережение.