Subaru Outback из США подешевел до $4400: цены на аукционах упали почти на треть

Согласно анализом американских аукционов AutoAstat, сентябрь 2026 стал самым выгодным месяцем для покупки Subaru Outback 2020– 2021 год за весь период, показанный на графике. Средняя цена опустилась до 4400 долларов, в то время как еще летом 2025 года такие машины в среднем стоили около 5800.– 6000 долларов.

Цены держались почти год, а затем резко пошли вниз

Динамика Subaru Outback интересна тем, что первое заметное удешевление произошло еще в конце 2024 года, но после этого цены довольно долго оставались относительно стабильными.

В сентябре 2024 года средний уровень составил около 6350 долларов, в октябре он опустился примерно до 5700 долларов, а в ноябре снова поднялся выше 6100 долларов. В течение первой половины 2025 года средняя цена преимущественно держалась в диапазоне 5450– 5850 долларов.

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В августе 2025 года Outback даже вернулся примерно до 6000 долларов, однако после этого началось уже стойкое понижение. В конце 2025 года средняя ставка опустилась до 5200 долларов, а в январе 2026 года упала примерно до 4650 долларов.

Подобную тенденцию Auto24 уже наблюдал и для других популярных автомобилей из США. Например, Toyota RAV4 на американских аукционах за два года также стала дешевле, хотя падение там было гораздо меньше.

Весной цена немного восстановилась, но ненадолго

После резкого январского падения в феврале 2026 года средняя цена Outback ненадолго вернулась примерно до 4900 долларов, а в марте оставалась недалеко от этого уровня.

Однако уже в апреле показатель снова опустился примерно до 4600 долларов. После небольшого восстановления в мае-июне спад продолжился, и в июле-августе средний уровень уже был близок к 4400– 4500 долларов.

В сентябре 2026 года AutoAstat зафиксировал среднюю цену ровно 4400 долларов, что на 24 доллара меньше предыдущего месяца. Сам сервис называет этот месяц самым дешевым для Outback 2019– 2021 год в проанализированном периоде.

Похожую картину Auto24 видел на примере Cadillac Escalade 2020– 2022 год, средняя аукционная цена которого также опустилась до минимума после нескольких волн короткого обновления.

Почему $4400 не означают Outback за $4400 в Украине

Как и в случае с другими автомобилями по страховым аукционам США, средняя ставка показывает только цену самого лота. К ней нужно добавить аукционное собрание, доставку автомобиля по территории США, морскую перевозку, доставку в Украину, растаможку, сертификацию и ремонт.

Более всего на конечную цену влияет именно характер повреждения. Outback с косметически поврежденным бампером или задней частью может оказаться интересной покупкой даже при более высокой ставке, тогда как автомобиль с сильным фронтальным ударом, повреждением силовой структуры кузова или изношенными подушками безопасности способен быстро "съесть" всю экономию.

Auto24 раньше объяснял, как примерно посчитать стоимость обновления автомобиля из США еще до торгов. Для страховых машин это не менее важно, чем самая финальная ставка на аукционе.

Американский Outback – какой он

Outback 2020 модельного года в США продавалось шестое поколение. Оно перешло на Subaru Global Platform, получило более современный салон с большим вертикальным дисплеем и новую гамму двигателей.

Американский Outback 2020 – 2021 год предлагался с атмосферным 2,5-литровым оппозитным мотором мощностью 182 л.с. или с 2,4-литровым турбомотором на 260 л.с. Обе версии комплектовались вариатором Lineartronic и стандартным полным приводом Symmetrical AWD.

Auto24 тестировал шестое поколение Subaru Outback после его появления в Украине. Европейская версия отличалась от американской моторной гаммой, но сама платформа, кузов и ключевые изменения поколения были прежними.

Какие Outback из США стоят дороже

Даже внутри одного модельного года разница между двумя лотами может составить несколько тысяч долларов. На цену влияют пробег, комплектация, тип повреждений, наличие ключей, состояние подушек и статус автомобиля на аукционе.

Особенно заметна разница между обычным Outback с атмосферным 2.5 и версиями XT с турбированным 2.4. Последние имеют 260 л.с. и заметно лучшую динамику, поэтому за машины в хороших комплектациях покупатели готовы торговаться активнее.

Так же дороже могут стоить Limited и Touring с более богатым оснащением, в то время как базовые автомобили с большим пробегом и более простым салоном обычно находятся ближе к нижней части ценового диапазона.

Почему Outback дешевеет быстрее RAV4

Если сравнивать графики Subaru Outback и Toyota RAV4, разница достаточно заметна. RAV4 за аналогичный двухлетний период потерял примерно 8% средней аукционной цены, тогда как Outback 2020 – 2021 год – около 31%.

Одна из причин состоит в разной ликвидности моделей. Toyota RAV4 пользуется очень широким спросом как в США, так и после импорта в Украину, поэтому даже поврежденные автомобили остаются дорогими.

Subaru Outback имеет более специфическую аудиторию. Его ценят за постоянный полный привод, дорожный просвет, практичный кузов и характерную для Subaru технику, однако круг потенциальных покупателей все же уже, чем у RAV4.

Снижение аукционных цен не уникально для Subaru. Auto24 также фиксировал удешевление Honda Civic из США, поэтому общий тренд сейчас работает в пользу подбирающих автомобиль для импорта.

Что падение цены означает для покупателя из Украины

Средние 4400 долларов делают Subaru Outback 2020 – 2021 годов гораздо интереснее для ввоза, чем еще два года назад. Если исходить из графика AutoAstat, экономия только на аукционной ставке по сравнению с сентябрем 2024 составляет примерно 1950 долларов.

Это уже существенная сумма, которая может покрыть часть доставки, растаможки или ремонта. Однако она не должна подталкивать к покупке автомобиля со более сложными повреждениями только потому, что стартовая цена кажется низкой.

Особо внимательно для Outback следует проверять геометрию кузова, подвеску, систему полного привода, вариатор, подушки безопасности и работу комплекса EyeSight. У автомобилей шестого поколения также нужно учитывать стоимость обновления камер, датчиков и большого центрального дисплея, если удар пришелся на переднюю часть или салон.

Хороший ли момент для Subaru Outback из США

По самому графику ответ выглядит довольно привлекательно: средняя цена 4400 долларов самая низкая за последние два года, а по сравнению с пиком 2024 года Outback подешевел почти на треть.

Однако при выборе конкретной машины важнее средней цены остается ее история. Хорошо купленный Outback с незначительными повреждениями может сейчас оказаться более выгодным, чем два года назад, тогда как сильно разбит автомобиль даже за 3– 4 тысячи долларов может после ремонта оказаться дороже готового варианта в Украине.

Поэтому нынешние аукционные цены действительно дают покупателю больше пространства для поиска, но сам принцип американских страховых аукционов не изменился: самый дешевый лот далеко не всегда означает самый дешевый автомобиль после обновления.