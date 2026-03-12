Subaru тестирует необычный прототип Levorg без воздухозаборника на капоте: что это может означать?

Фотографию автомобиля опубликовал пользователь @HEV_Sanpuri в соцсети X, отмечает Carscoops. Машину зафиксировали в префектуре Гумма - регионе, где расположены производственные и инженерные центры Subaru.

Читайте также: Subaru не отказывается от идеи компактного пикапа

Модели Subaru WRX, Subaru Levorg и Subaru Levorg Layback традиционно имеют функциональный воздухозаборник на капоте. Он подает холодный воздух в интеркулер турбодвигателя и является характерной чертой спортивных Subaru.

Однако у прототипа капот полностью гладкий, без каких-либо выступов или вентиляционных отверстий. Это может означать, что автомобиль получил другую конфигурацию силовой установки, которая не нуждается в таком охлаждении.

Subaru Levorg STI Sport

Вероятный гибрид

По предварительным данным, следующее поколение Levorg может получить гибридную силовую установку. Подобные системы уже используются в моделях Subaru Crosstrek и Subaru Forester. Японские источники предполагают, что базовый бензиновый двигатель могут заменить новым гибридным агрегатом. В то же время 2,4-литровый турбодвигатель может остаться в более мощных версиях универсала. Если это произойдет, классический воздухозаборник на капоте, вероятно, сохранится именно для таких бензиновых модификаций.

Также интересно: Subaru отзывает почти 70 000 авто в США: владельцам советуют парковаться только на улице

Возможный дебют в 2026 году

Инсайдеры ожидают, что обновленный Subaru Levorg могут представить осенью 2026 года. Вероятно, модель станет новым поколением популярного универсала. Сейчас Levorg предлагается с двумя турбодвигателями:

1,8 л турбо мощностью примерно 174 л.с. (130 кВт);

2,4 л турбо мощностью около 271 л.с. (202 кВт).

В обоих случаях используется вариатор и фирменная система полного привода Symmetrical AWD.

Subaru Levorg Layback

Почему рядом был Toyota Crown?

На опубликованном фото прототип Subaru припаркован рядом с Toyota Crown. Это может быть не случайностью, ведь Crown имеет мощную гибридную систему. Самая мощная версия Crown оснащена 2,4-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами, которые вместе развивают примерно 344 л.с. (257 кВт). Именно подобную архитектуру Subaru могла использовать в качестве ориентира.

Может ли гибрид появиться у WRX?

Универсалы Levorg и Layback тесно связаны с седаном Subaru WRX. Например, в Австралии Levorg даже продается под названием WRX Sportswagon. Поэтому появление гибридной технологии в Levorg может означать, что в будущем электрификация коснется и WRX.

Читайте также: Subaru снижает цены на Forester в США: экономия в 1,3-2 тысячи долларов

Пока что гибридные системы Subaru ориентированы прежде всего на экономичность, но бренд уже экспериментирует со спортивными электрифицированными концептами. Несколько месяцев назад компания показала два прототипа STI - один полностью электрический, а другой с традиционным оппозитным двигателем.