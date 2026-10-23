Subaru вернула базовый Outback 2027 года в США и сделала его ощутимо дешевле

Как сообщает издание Motor1, компания решила применить ту же стратегию, что и с моделью Impreza, добавив более дешевую версию под прошлогодний вариант Premium. Это позволило избежать глобального дисконта на весь модельный ряд, но сделать машину более доступной для новых покупателей.

Под капотом каждого автомобиля 2027 модельного года, включая базовый, работает проверенный 2,5-литровый оппозитный двигатель Boxer. Он выдает 180 лошадиных сил и работает в паре с фирменным вариатором CVT и полным симметричным приводом.

Богатая база вместо пустого салона

Интереснее всего скрывается в списке стандартного оборудования, которое теперь напоминает комплектацию Premium многолетней давности. Водитель получает подогрев передних сидений и зеркал, электропривод дверей багажника, 18-дюймовые легкосплавные диски и солидный клиренс в 22 сантиметра.

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На электронике японцы тоже не экономили, что редкость для стартовых версий в этом классе. В центре панели красуется большой 12,1-дюймовый сенсорный экран с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а характеристики устройств выводятся на 12,3-дюймовый цифровой кластер. Фирменный комплекс безопасности EyeSight и система мониторинга состояния водителя DriverFocus также включены в базу с самого начала.

Сколько стоят старшие версии

Если доплатить и взять комплектацию Premium за 36 540 долларов, главным отличием станет замена тканевых сидений на практичную синтетическую кожу StarTex. Интересно, что эта версия подорожала на 95 долларов по сравнению с прошлым годом исключительно из-за роста стоимости доставки.

Для ищущих больше динамики существуют версии Limited XT и Touring XT с турбированным 2,5-литровым мотором на 260 сил, которые стартуют от 45 140 долларов. А вот любителям бездорожья придется выложить 45 540 долларов за исполнение Wilderness, предлагающего усиленную подвеску и вездеходные шины.

Конкуренты бодрствуют