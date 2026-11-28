Как сообщает издание Autoviny, точку в необычном автомобильном споре поставил суд берлинского района Шарлоттенбург. Владелец красного седана BMW 5 серии имел привычку заводить машину и ждать несколько минут, пока стабилизируются обороты, что ужасно раздражало другого пользователя подземного гаража.

Водитель баварской иномарки пытался оградить себя техническими аргументами. По его словам, после длительного простоя автомобиль приходилось заводить с помощью пусковых проводов, а для выхода на стабильный холостой ход мотора потребовалось не менее 60-70 секунд.

" Если бы я двинулся раньше, то рисковал бы серьезно повредить двигатель. Именно поэтому оставлял машину работать на парковочном месте до двух минут, – объяснял свои действия владелец BMW во время слушаний.

Суд первой инстанции сначала принял сторону автомобилиста и отклонил иск. Однако недовольный сосед подал апелляцию, которая оказалась успешной: судьи признали, что запуск имеет техническое обоснование, но ждать прогрева в закрытом помещении категорически нельзя.

В большинстве стран ЕС даже долгое прогревание авто под окнами запрещено, а в герметичных подземных парковочных зонах это уже прямое преступление. Фото: сайт Autoviny



Видеодоказательства и компенсация за здоровье

Конфликт между мужчинами зашел настолько далеко, что истец стал снимать на видео, как заводится соседская машина. Кроме требования прекратить дымить в гараже, он также запросил финансовую компенсацию за якобы нанесенный вред здоровью от выхлопных газов.

Впрочем, денег жалобщик так и не получил. Судьи обратили внимание, что предоставленные медицинские справки не доказывают прямой связи между болезнями и конкретным автомобилем, а сам истец во время съемки видео добровольно стоял у выхлопной трубы.

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Почему прогревать современные авто нет смысла

Эксперты напоминают, что длительная работа современного двигателя на холостом ходу лишена технического смысла. Силовой агрегат гораздо быстрее и безопаснее выходит на рабочую температуру при движении с умеренной нагрузкой, чем во время стоянки во дворе.

Особенно это касается дизельных машин, которые в мороз могут часами тарахкотеть на месте без ощутимой подачи тепла в салон. Лучший алгоритм для зимы: завести мотор, очистить окна от снега и плавно трогаться, избегая резких ускорений в первые несколько километров.

Следует помнить, что стрелка температуры охлаждающей жидкости на приборной панели не показывает реальное состояние моторного масла. Она прогревается дольше, поэтому первые минуты поездки должны быть максимально спокойными.

Утренняя процедура очистки от снега стекла, крыши и зеркал неудобна, но делать это в облаках выхлопных газов работающего на прогрев двигателя еще более пакостное занятие. Фото: pl.aliexpress.com

Как наказывают за прогрев в соседних странах

Как уже сообщалось на нашем сайте, жесткие правила работы двигателя на месте действуют не только в Германии, но и практически по всей Европе Местные законы о дорожном движении прямо запрещают водителям создавать чрезмерный шум или загрязнять воздух безосновательно запущенным мотором.