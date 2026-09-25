Суперкар из V12 от Lamborghini выставят на аукцион за 1,4 миллиона долларов

MCA Centenaire создавала компания Monte Carlo Automotive в 1990 году.– 1992 годах. Сначала планировали выпустить 100 таких автомобилей, однако проект оказался более масштабным только на бумаге – фактически построили всего пять машин. Об этом пишет topgir.com.ua.

MCA Centenaire получил карбоновое шасси и V12 Lamborghini

Суперкар отличается полностью карбоновым шасси. По приведенным данным, MCA Centenaire стал одним из первых серийных автомобилей такого класса с конструкцией из углепластика – еще до появления дорожных McLaren F1 и Jaguar XJR-15.

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Под капотом установлен 5,2-литровый V12 Lamborghini Countach 5000 QV, развивающий 449 л.с. Двигатель работает в паре с механической коробкой с открытой кулисой и передает мощность на задние колеса.

Автомобили также готовили к участию в марафоне "24 часа Ле-Мана". По имеющимся данным, во время тестов два экземпляра смогли развить скорость 354 км/ч, однако проект участия MCA Centenaire в гонке в конце концов не был реализован.

Первый MCA Centenaire отреставрировали

На аукцион будет выставлен первый изготовленный MCA Centenaire. Автомобиль использовался для испытаний и презентаций, после чего он хранился в Lamborghini. Позже суперкар перешел к основателю MCA Фульвио-Марии Баллабио.

Впоследствии автомобиль перекрасили в синий цвет. В 2016 году его владелец провел полную реставрацию и вернул кузову оригинальный оттенок Ivory. Салон выполнен из красной кожи.

Торги Broad Arrow Zoute Concours Auction пройдут 9 октября 2026 года в Бельгии. Предварительная оценка редкого суперкара составляет $1,4 млн.