Суррогат в баках, токсины в земле, миллионы в карманах: что крутили на Запорожье

Кроме изготовления десятков тысяч литров сомнительного суррогата, дельцы нанесли окружающей среде ущерб более чем на 12,6 миллиона гривен, загрязнив почву тяжелыми металлами.

Как сообщает Запорожская областная прокуратура совместно с Департамент стратегических расследований Нацполиция, досудебное расследование по этому делу уже завершено.

Организатором незаконного бизнеса оказался директор местного предприятия, который привлек к схеме свою жену, совладельца компании и двух наемных работников.

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С горючим дельцы нахимичили

Производство развернули на двух промышленных площадках, где установили котлы-утилизаторы и ректификационные колонны. Покрышки там перерабатывали методом термического пиролиза, а полученную жидкость продавали за наличные деньги как обычное горючее местным водителям и предприятиям.

Дешевое горючее должно было помогать водителям пережить рост цен, а гробило топливные системы их авто. Фото: из материалов следствия

Всего с ноября 2025 года по март 2026-го дельцы успели изготовить более 62 тысяч литров такого суррогата. Более 30 тысяч литров из них реализовали, заработав более 565 тысяч гривен, которые потратили на собственные нужды.

Экологическая катастрофа местного масштаба

Наибольшей проблемой стало не столько качество горючего, сколько последствия такого кустарного производства для природы. Экспертизы показали, что на одной из площадок земля критически загрязнена свинцом, цинком, кадмием и никелем, причем концентрация последнего превысила норму в 11 раз.

К тому же пиролизные установки дымились в атмосферу без разрешений. На имущество подозреваемых, изъятые средства и остатки незаконного горючего наложен арест на общую сумму более 6,6 миллиона гривен.

Начатое весной досудебное расследование завершено, обвинительный акт готов. Фото: из материалов следствия

В зависимости от роли каждого участника им инкриминируют незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, отмывание имущества и загрязнение земель и воздуха.

Согласно Конституции Украины, фигуранты считаются невиновными в вынесении обвинительного приговора суду.